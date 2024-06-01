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Закладчика задержали вблизи границы Приднестровья с Молдовой

Закладчика задержали вблизи границы Приднестровья с Молдовой
Фото: пресс-служба ГТК ПМР

Сотрудники бендерского подразделения управления по борьбе с контрабандой ГТК ПМР задержали закладчика в непосредственной близости от границы Приднестровья с Молдовой.

В ходе проведения мероприятий, направленных на предотвращение и пресечение незаконного ввоза на таможенную территорию ПМР товаров и транспортных средств вне мест расположения таможенных органов, бендерские оперативники обратили внимание на молодого человека, который что-то прятал в траве и фотографировал местность на мобильный телефон, сообщает пресс-служба ГТК ПМР.

После того как таможенники приблизились к мужчине и вышли на контакт, он попытался убежать, однако вскоре был остановлен. В руках оперативников оказался нарокурьер со стажем. Выяснилось, что молодой человек занимался реализацией через интернет-магазин ранее ввезенных на территорию Приднестровья запрещенных веществ. На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа.

При себе мужчина имел 13 готовых «закладок», еще один пакетик он успел поместить в тайник, и 11 были обнаружены в автомобиле, который располагался неподалеку. Проведенная впоследствии экспертиза показала: в свертках – марихуана. В каждом из 25 пакетов содержалось порядка 1 грамма запрещенного вещества.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств (ст. 226-1 часть 2 пункта б УК ПМР). Подозреваемый задержан. Ведется следствие, в ходе которого предстоит установить все звенья опасной цепочки поставок и распространения незаконных веществ.
  • Вчера, 13:50
  • DTV
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