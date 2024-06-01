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Можно ли постоянно использовать кондиционер?

Можно ли постоянно использовать кондиционер?
Изображение: открытые источники

Регулярно включаете кондиционер в офисе или квартире, но не знаете, есть ли какие-то риски? Давайте вместе разберемся в этом вопросе.

Невозможно представить знойное лето без использования кондиционеров. Однако, у многих счастливых обладателей техники все же возникает вопрос о ее регулярном применении. Давайте же разберемся, можно ли включать кондиционер на весь день или есть какие-то подводные камни?

Полезно или вредно для здоровья?
Хотя мы давно привыкли использовать кондиционеры с появлением первых признаков жары, исследования показывают, что человеческий организм может выработать устойчивость к ней. Однако при включении кондиционера в период весенней оттепели, организм не успевает адаптироваться к изменениям температуры. Впоследствии это приводит к тому, что на протяжении всего лета вы будете чувствовать себя неуютно.

Кроме того, при неисправности устройства или его фильтров, после сна в помещении с интенсивным кондиционированием воздуха возможно появление респираторных симптомов, таких как насморк или першение в горле.

Помимо охлаждения, кондиционер также удаляет влагу из воздуха (поэтому-то и нужны сливные трубы), и чрезмерная сухость из-за неправильного функционирования техники может способствовать появлению таких симптомов, как боль в горле, насморк и головные боли.

В большинстве случаев эти симптомы не вызывают особого беспокойства. Но длительная неисправность связана с серьезными заболеваниями дыхательных путей, вроде легионеллеза, и появлением аллергической реакции.

Финансовая и экологическая сторона вопроса
По данным Министерства энергетики США, кондиционеры потребляют около 6% всей производимой в стране электроэнергии. Кроме того, на их долю приходится выброс в атмосферу 117 миллионов тонн углекислого газа в год. Это означает, что системы охлаждения активно способствуют потеплению на нашей планете и тратят много энергии, что может сказаться на финансовой стороне вопроса.

Подводим итоги
Отвечаем на заглавный вопрос: нет, использовать кондиционеры постоянно — не желательно. Лучше всего включать устройство периодически, заранее проверяя состояние техники и фильтров.

Эксперты полагают, что оптимальная температура воздуха в помещении — 20−25 градусов даже при сильной жаре. Помните, что при правильном использовании системы охлаждения вы не навредите ни себе, ни окружающему миру, ни своему кошельку.

Материал: vfokuse.mail.ru
  • Вчера, 14:03
  • DTV
  • Просмотров: 87
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