Ситуация с водой в Днестре остается довольно напряжённой, и Молдова по-прежнему находится в положении, когда потенциально воды ей может не хватать.
Об этом рассказал известный эколог, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS, доктор биологических наук Илья Тромбицкий, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает noi.md
Комментируя состоявшуюся недавно в Кишиневе встречу с представителями Украины для обсуждения ситуации на Днестре, он отметил, что молдавская сторона подняла вопрос о том, что в этом году ситуация на Днестре очень специфична начиная ещё с марта. Украинским водникам было отправлено несколько писем. Илья Тромбицкий пояснил, что обычно в начале апреля происходит заседание межведомственной комиссии Украины, где обсуждается режим весеннего экологического попуска по Днестру. И в рамках этого обсуждения обычно встречаются разные точки зрения, и одна из доминирующих - это хватит ли воды после этого попуска для того, чтобы обеспечить водой Молдову и Украину, особенно Одесскую область, в течение июля - октября.
По его словам, бывают засушливые годы, и объективно эта ситуация очень сложна, как, например, в последний раз, в 2022 г., когда Украина начала спускать воду с уровня где-то 118 метров и дошла до 114 метров над уровнем моря в Днестровском водохранилище. Каждый раз представители Apele Moldovei мучаются, потому что если воды не хватит, то обвинят в этом молдавских экологов, что они требовали экологического попуска и так далее.
Исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS уточнил, что весенний экологический попуск - это имитация природного стока воды, разлива воды в весенний период для того, чтобы рыба отнерестилась. Это устраивает человек, поэтому на Днестре имеется ряд ГЭС - Днестровская ГЭС-1 и ГЭС-2, в общем Днестровский гидроэнергокомплекс на границе Молдовы, на территории Украины, который контролируется украинцами.
Поскольку он построен, то река уже не разливается в естественном режиме, а разливается так, как хотят гидроэнергетики. Поэтому экологи с гидроэнергетиками долго обсуждали этот момент и как бы ищут до сих пор компромисс, как воспроизвести ситуацию, как если бы поток реки был естественным. Для этого и проводится экологический попуск, обычно он занимает от 20 дней до одного месяца.
То есть воды больше поступает, чем, наверное, она поступала бы в естественной ситуации. Таким образом заливаются прибрежные территории, которые покрыты травой, и фитофильные виды рыб (то есть те, которые откладывают икру на траву, на растения) имеют возможность отнереститься.
"Потом мы проверяем через несколько лет эффективность на основе уловов, и вот корреляция наблюдается. Если был хороший экологический весенний попуск, то и рыбы в Днестре больше. Особенно это касается фитофильных видов рыбы (карп, карась, лещ и др.). Для этого он и проводится", - сказал Илья Тромбицкий.
По его словам, на самом деле воды в Днестре не так много, поэтому экологи стремятся сохранить её на максимально высоком уровне до момента попуска. Но в ходе обсуждения с украинской стороной выступил гидроэнергетик Украины, который сказал, что его страна сегодня в состоянии войны, у нее разрушено много энергетических мощностей, и ей нужна энергия. Поэтому украинская сторона будет стремиться действовать так, как требуется по ситуации.
"И в принципе с ним согласились. В то же время попытались воспроизвести как бы естественный режим. В реальности после этого было произведено еще два очень больших сброса воды. В обычном режиме сброс, в смысле поступление воды, в районе 110-130-150 кубических метров в секунду, а в нашем случае сброс доходил до 1000 кубометров и даже больше, поскольку на этот момент требовалась энергия. И что обидно, где-то 9-10 мая, когда осадки уже были проблематичны, прошёл последний сброс со 118 до 114 метров (уровень воды в водохранилище). И создалась критическая ситуация, поскольку от 114 метров на самом деле не так много можно использовать воды. Все видели, наверное, этот ролик с ситуацией в районе Хотина, а водозабор Хотина предусматривает 111 метров и выше. То есть там осталось всего 3 метра сбросить - и Хотин останется без воды", - сказал Илья Тромбицкий.
По его словам, у нас в Молдове ситуация тоже не очень хорошая, потому что у нас уровень воды в Днестре в районе водозабора для Кишинева составляет 8,45 метра над уровнем моря, а критическая точка, когда возможны перебои, это - 8,3 метра. То есть разница всего 15 см. Поэтому молдавской стороне, естественно, хотелось бы, чтобы этого последнего сброса на Днестре не было, или он был бы более щадящий, с тем чтобы Молдова всё-таки в начале этого потенциально безводного периода имела достаточно безопасный уровень на случай отсутствия дождей в верховьях Днестра.
"Мы можем не считать то, что у нас сегодня происходит в Молдове. В Молдове хорошие дожди сейчас выпали, но в верховьях Днестра их очень мало выпало. И по последним данным, там поступление воды сверху, с Карпат, не увеличилось в эти дни, хотя там кое-какие дожди тоже прошли. Они не были такими полноводными, но тоже были. Однако ситуация в Карпатах продолжает оставаться довольно напряжённой в плане воды", - отметил исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS.
Он подчеркнул, что поэтому по-прежнему мы находимся в ситуации, когда потенциально воды может не хватать.
"Ну и вот с украинскими водниками в Кишиневе мы обсудили такие параметры попуска, чтобы все-таки воды как-то хватило. И то, на мой взгляд, эта ситуация зависит от того, будут там дожди в Карпатах или нет. Украинцы пообещали, что они будут накапливать воду, если будет откуда. Но, во всяком случае, они будут поддерживать этот минимальный сброс, с тем чтобы протянуть как можно больше, пока не накопится достаточное количество воды уже для нормального поступления", - сказал Илья Тромбицкий.