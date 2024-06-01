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7-летняя тираспольчанка выиграла турнир по шахматам в Кишиневе

7-летняя тираспольчанка выиграла турнир по шахматам в Кишиневе
Фото: телеграм-канал "Спортивная орбита"

Юная тираспольская шахматистка впервые выиграла молдавский турнир

Соревнования по классическим шахматам «Железный король» («Regele de Fier») среди детей 7-14 лет 2-й раз провели в Кишиневе. Участвовали 65 юношей и девушек из 9-ти команд: Кишинева, Тирасполя, Комрата, Флорешт, Бесарабяски, Крикова, Страшен, Дондюшан и Рышкан. Был организован хороший призовой фонд, передает телеграм-канал «Спортивная орбита»..

Они играли все вместе по швейцарской системе в 9 туров, награждение проводилось согласно возрастным группам. Самая юная участница турнира 7-летняя воспитанница Тираспольской СДЮШОР №3 Елизавета Унгурян (тренер Александр Сапрыкин) набрала 5 очков, победив среди девочек U10. Николай Атаманюк (6 очков) занял 2 место в U12.

Результаты тираспольчан: Тимур Лесной (5 очков), Даниил Нагорный (4,5), Даниил Цуркан (4), Даниэль Табак (4), самый юный участник турнира 7-летний Егор Цуркан (3,5).

20 мая приднестровские шахматисты едут на турнир в Румынию (г.Мамая).

В СДЮШОР №3 работает династия Сапрыкиных: Галина, Александр и Роман.
  • Вчера, 10:07
  • DTV
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