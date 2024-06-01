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Штраф за неправильную парковку

Штраф за неправильную парковку

Накануне, женщина припарковала машину, нарушив правила дорожного движения. Произошло это на стоянке возле Верховного суда на ул. Юности в Тирасполе.

Неравнодушные граждане зафиксировали правонарушение и отправили сообщение через «Вайбер» в дежурную часть столичного ОГАИ, передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудники Госавтоинспекции тут же отреагировали, женщину привлекли к админответственности по п. 1 ст. 12.20 КоАП ПМР. Она заплатит штраф – 92 рубля ПМР.

МВД ПМР Напоминает: принять участие в наведении порядка на дорогах республики может каждый. Достаточно прислать в милицию посредством «Вайбера», «Телеграма» фотографию или видео, где запечатлён факт нарушения. Список номеров подразделений – на сайте МВД – https://clck.ru/aofWY.

Также сообщение можно отправить через опцию «Я инспектор» в приложении «Смарт-навигатор». Информация мгновенно поступает в дежурную часть, и далее разбираются правоохранители.
  • Вчера, 10:29
  • DTV
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