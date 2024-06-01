Государственные инспекторы Управления землепользования Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья в мае 2024 года провели одну плановую проверку соблюдения требований земельного законодательства ПМР, сообщает пресс-служба ведомства.
По выявленным нарушениям в ходе проведения плановой проверки, а также в рамках государственного контроля (надзора) за использованием и охраной земель, в отношении землепользователей были составлены 7 протоколов об административных правонарушениях. А именно:
3 протокола – за неиспользование земельного участка в течение одного года; 3 протокола – за самовольное использование земельного участка; 1 протокол – за неэффективное и нерациональное использование земельного участка.
Контрольные мероприятия проводилась в отношении земель, находящихся в ведении республиканских органов государственной власти.