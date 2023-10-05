Рабочая неделя в Правительстве традиционно началась с заседания высшего органа исполнительной власти под председательством Александра Розенберга. Значительная часть повестки дня была отведена актуальным вопросам, передает пресс-служба Правительсва республики.
Государственный земельный кадастр
На протяжении последних лет в Приднестровье ведется активная работа над внедрением ГИС «Государственный земельный кадастр». Данный информационных ресурс позволяет посредством современных технологий проводить инвентаризацию земель и формировать электронный архив картографических материалов.
Руководитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Димитрогло представил предложения, направленные на улучшение работы информационной системы и ускорение процесса переноса информации в электронный формат. Суть ее в перераспределении средств сметы расходов, предусмотренной для финансирования мероприятий по ведению государственного земельного кадастра, инвентаризации земель и землеустройству, на проведение работ по формированию земельных участков и составлению планов земельных участков на текущий год. Эта мера позволит приобрести 11 новых рабочих станций, оборудованных соответствующим программным продуктом.
Дело в том, что на данный момент в территориальных управлениях Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов задействовано по одной рабочей станции. Это ограничивает возможности для продуктивного взаимодействия с платформой. Также возникла необходимость в закупке дополнительной оргтехники (сканеры и принтеры), которые поспособствуют оперативной обработке большого объема архивной информации. На эти цели понадобится более 250 тыс. рублей. Благодаря экономии средств, предусмотренных сметой расходов, появилась возможность перераспределить резервы, чтобы увеличить финансирование закупки техники.
Расширение земель сельхозназначения
Проведение работ по раскорчевке многолетних насаждений и использование восстановленных земель в сельхозпроизводстве – на особом контроле. Для реализации этой значимой задачи принято решение о выделении крестьянско-фермерскому хозяйству в долгосрочное пользование 108 га территорий близ села Дубово. Два участка находятся в Дубоссарском районе. Их состояние крайне неудовлетворительное. Они требуют проведения значительных работ по раскорчевке.
КФХ уже имеет опыт проведения культуртехнических мероприятий по улучшению качественных характеристик земельного участка и осуществления работ по раскорчевке многолетних насаждений на раннее выделенных территориях. Для обработки земель используется собственная сельскохозяйственная техника, а также опыт штатного агронома. Минсельхоз признал данное КФХ добросовестным землепользователем.
В планах у крестьянско-фермерского хозяйства использовать земли после рекультивации для выращивания зерновых и других сельскохозяйственных культур. Это должно способствовать увеличению сельскохозяйственного производства, усилению продовольственной безопасности, росту экономики и увеличению доходов бюджета в том числе.
«Раскорчевывать надо. Вводить земли в сельхозоборот – наша первостепенная задача», – подчеркнул Глава Правительства Александр Розенберг.
По данным Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, за последние два года темпы раскорчевки снизились. Всего на сегодняшний день в обработке нуждается более 2 тыс. га территорий. Наибольшее количество площадей находятся в Рыбницком районе. Но стоит отметить, что за последние пять лет очищены от древесно-кустарниковых насаждений 5 тыс. га.
Продолжилось заседание высшего органа исполнительной власти рассмотрением проектов нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы образования и здравоохранения.
Совершенствование сферы образования
Министерство просвещения по запросу ряда средне-специальных учебных заведений подготовило изменения в Контрольные цифры приема абитуриентов в государственные организации профессионального образования на 2024-2025 учебный год. Как пояснила профильный министр Светлана Иванишина, документ приводится в соответствие с действующим Перечнем профессий начального профессионального образования, специальностей среднего профессионального образования, специальностей и направлений подготовки высшего и послевузовского профессионального образования. Речь о слесарях наладчиках контрольно-измерительных приборов и автоматики, операторах оборудования швейного производства и техников (строительство и эксплуатация городских путей сообщения).
В том числе документ приводит в соответствие сроки и форму обучения с действующим государственным образовательным стандартом программам среднего профессионального образования, высшего профессионального образования, то есть программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Также в плане приема ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж им. М.В. Фрунзе» заменено направление подготовки «Мехатроника и мобильная робототехника» на «Мехатроника в отрасли сельского хозяйства» в связи с тем, что в перечне профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках данной образовательной программы отсутствуют профессии, необходимые в настоящее время для сельского хозяйства республики.
Еще одно из поддержанных членами Правительства предложений – расширить категории выпускников специальных (коррекционных) школ для зачисления в организации профессионального образования в соответствии с планом приема по специальностям «Сборщик обуви» и «Швея». Кроме того, расширили в государственном заказе на подготовку кадров категории лиц, имеющих право на бесплатное образование. Ранее после вступительных испытаний правом на внеконкурсное зачисление обладали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Теперь к ним добавили граждан с инвалидностью I, II, III групп, инвалидов с детства, инвалидов по зрению, защитников Приднестровья, а также детей участников боевых действий по защите ПМР.
Регистрация лекарственных средств и медицинских изделий станет бессрочной
Далее члены Правительства единогласно утвердили обновленное Положение о порядке ведения Государственного регистра лекарственных средств для медицинского применения и изделий медназначения. Изменения направлены на упрощение процесса регистрации лекарственных средств и медицинских изделий. Исключено ограничение по сроку действия государственной регистрации. Теперь она станет бессрочной.
Безопасность на дорогах
В ходе заседания высшего органа исполнительной власти предложено внести изменения в Закон «О безопасности дорожного движения». Разработанная инициатива направлена на повышение защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.
Инициатива закрепляет за Министерством внутренних дел и Министерством экономического развития полномочия по определению аварийно-опасных участков дорог и разработке мер для устранения причин ДТП.
«Такое решение позволит оптимально и оперативно в случае необходимости вносить изменения в критерии, а главам определять совместно с территориальными подразделениями ГАИ конкретные аварийно-опасные участки», — разъяснил начальник Контрольно-правового управления МВД Радион Чеботарь.
В свою очередь Глава Правительства Александр Розенберг отметил, что аварийные участки могут формироваться в процессе жизнедеятельности, исходя из тех или иных условий природного и техногенного характера.
«Если мы в законе зафиксируем расстояния или иные параметры, то можем получить ситуацию, когда участок будет угрожать безопасности дорожного движения, а отнести его к аварийно-опасному не будет возможности без внесения изменения в закон. Пока будем вносить изменения в закон, коллапс получим или случаи с летальными исходами, поэтому предложенный подход разумен», — выразил мнение Премьер.
Сформированные Правительством предложения будут способствовать созданию эффективного механизма выявления и устранения аварийно-опасных участков, что снизит количество ДТП и улучшит общую безопасность на дорогах. В ближайшее время инициативу направят в Верховный Совет для изучения.