По данным таможенной статистики Государственного таможенного комитета ПМР, объемы внешней торговли республики за январь-май снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% (без учета энергетической составляющей). При этом объем импорта товаров уменьшился на 5%, а экспорт практически сохранил показатели прошлого года.
Среди основных факторов, повлиявших на снижение импорта, аналитики ГТК выделили уменьшение ввоза: – одежды – на 50%
– продукции химической промышленности – на 19% (за счет снижения импорта удобрений и средств защиты растений)
– топливно-энергетических товаров – на 19% (преимущественно за счет снижения импорта газойлей)
– текстильных материалов – на 14% (преимущественно за счет снижения импорта хлопкового волокна)
– металлов и изделий из них – на 4% (за счет снижения импорта изделий из меди и алюминия, проката плоского, полуфабрикатов из железа или стали, отходов и лома черных металлов)