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ВЭД продолжает снижение

ВЭД продолжает снижение
Изображение: открытые источники

По данным таможенной статистики Государственного таможенного комитета ПМР, объемы внешней торговли республики за январь-май снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% (без учета энергетической составляющей). При этом объем импорта товаров уменьшился на 5%, а экспорт практически сохранил показатели прошлого года.

Среди основных факторов, повлиявших на снижение импорта, аналитики ГТК выделили уменьшение ввоза:
– одежды – на 50%

– продукции химической промышленности – на 19% (за счет снижения импорта удобрений и средств защиты растений)

– топливно-энергетических товаров – на 19% (преимущественно за счет снижения импорта газойлей)

– текстильных материалов – на 14% (преимущественно за счет снижения импорта хлопкового волокна)

– металлов и изделий из них – на 4% (за счет снижения импорта изделий из меди и алюминия, проката плоского, полуфабрикатов из железа или стали, отходов и лома черных металлов)

– продовольственных товаров и сырья – на 3%.
  • Вчера, 23:45
  • DTV
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