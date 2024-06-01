Несколько стран Европейского союза планируют запретить продажу одноразовых электронных сигарет после тревожного роста использования этих устройств среди подростков. Для регулирования рынка Министерство финансов Молдовы предложило увеличить акциз на электронные сигареты на 15 %, передает deschide.md.
Проект налоговой политики на следующий год, опубликованный Министерством финансов РМ, предусматривает повышение акциза на картриджи, флаконы для пополнения и заправки электронных сигарет, в том числе одноразовых электронных сигарет. Таким образом, в 2025 году акциз на литр жидкости для электронных сигарет составит 3107 леев, что на 417 леев больше, чем в 2024 году.
В настоящее время разница между акцизом на электронные сигареты и акцизом на схожие продукты, такие как устройства для нагревания табака, составляет 80%. Благодаря низкому акцизу, бизнес по продаже одноразовых электронных сигарет стал в Молдове чрезвычайно прибыльным. Эти устройства в основном импортируются из Китая, который фактически запретил электронные сигареты, чтобы защитить молодежь.
Несмотря на то, что в Молдове запрещена продажа электронных сигарет через интернет, в социальных сетях можно найти сотни объявлений, предлагающих вейпы с привлекательными вкусами сладостей, экзотических фруктов, энергетических напитков. Сладкие на вкус и по доступным ценам, эти продукты привлекают несовершеннолетних. Всего за 150 леев в интернете можно купить электронные сигареты, рассчитанные на 7500 затяжек.
Врачи предупреждают, что одноразовые электронные сигареты могут нанести вред развитию организма молодых людей, особенно мозга. “Воздействие никотина в подростковом возрасте, критическом периоде для ментального развития, может вызвать зависимость и повредить развивающийся мозг, влияя на внимание и способность к обучению. Есть риск развития поведенческих расстройств и окончательной потери контроля над импульсами”, - говорит психотерапевт Григоре Гараз.
Проблема распространилась и на другие страны европейского региона, где одноразовые электронные сигареты незаконно продаются несовершеннолетним. В таких странах, как Великобритания, Германия, Франция и Ирландия, введен полный запрет на импорт одноразовых электронных сигарет.
Недавно к этой группе европейских стран присоединилась Польша. Польские журналисты провели расследование происхождения одноразовых электронных сигарет и выяснили, что большая часть вейпов импортируется из Китая, где они фактически запрещены к продаже с 2022 года из-за их популярности среди молодежи. Одноразовые электронные сигареты импортируются из Китая в Польшу двумя крупными компаниями.