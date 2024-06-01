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Конгресс США прогнозирует, что госдолг превысит $50 трлн в 2034 году

Конгресс США прогнозирует, что госдолг превысит $50 трлн в 2034 году
Фото: AP Photo / J. Scott Applewhite

Средний годовой рост ВВП США в 2029-2034 годах будет составлять 1,8%, говорится в прогнозе Конгресса США

Государственный долг США в 2034 году превысит $50 трлн, что составит более 122% от ВВП страны. Такой прогноз представило бюджетное управление Конгресса США, пишет ТАСС.

Как говорится в документе, "согласно текущим прогнозам, госдолг в конце 2034 года составит $50,7 трлн". Как уточнили в управлении, в феврале его специалисты прогнозировали, что к 2034 году госдолг США составит $48,3 трлн, что составит 116% от ВВП страны.

Согласно прогнозу, средний годовой рост ВВП США в 2029-2034 гг. будет составлять 1,8%.

В начале января госдолг США превысил отметку в $34 трлн. За 2023 год он вырос более чем на $4 трлн. Президент страны Джо Байден подписал 3 июня 2023 года одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года
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