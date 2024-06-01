Венгерский министр по делам Европы подчеркнул, что Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС "как честный брокер" и планирует инициировать дебаты и определить направление в вопросах, которые считаются важными.
Своим лозунгом во время председательства в Совете Европейского Союза во втором полугодии 2024 года Венгрия избрала фразу "Вернем Европе величие" (Make Europe Great Again). Об этом на брифинге 18 июня объявил министр по делам Европы венгерского правительства Янош Бока, сообщает Telex, передает korrespondent.net.
Бока отметил, что Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС "как честный брокер" и планирует инициировать дебаты и определить направление в вопросах, которые считаются важными.
Он добавил, что Будапешт стремится к "объективному и надежному" расширению, в котором хочет достичь прогресса со всеми балканскими кандидатами, а также видит "энтузиазм относительно расширения" в "восточном трио" Украины, Молдовы и Грузии.
На брифинге представили и бренд венгерского председательства. В нем соединены флаги ЕС и Венгрии и кубик Рубика - известное на весь мир венгерское изобретение.
Лозунг "Вернем Европе величие", как пояснил Бока, демонстрирует идею самостоятельных действий ЕС, а по схожести его с лозунгом Трампа министр заверил, что на самом деле речь идет о продолжении лозунга предыдущего венгерского президентства о "сильной Европе" в 2011 году.
Добавим, что на время венгерского председательства запланировано около 230 мероприятий, включая 16 неформальных встреч на уровне министров, а также неформальный саммит лидеров ЕС и саммит Европейского политического сообщества в Венгрии.
Ранее СМИ сообщили, что Венгрия больше не выступает против Рютте как генсека НАТО. При этом утверждала, что Орбан даже не повторил свое требование о прощении со стороны его нидерландского коллеги.