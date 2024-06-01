На едином государственном экзамене выпускники приднестровских школ показали знания, соответствующие образовательным стандартам. Об этом нашему корреспонденту сообщила министр просвещения Светлана Иванишина. Напомним, что в этом году в Приднестровье школы окончили всего 2050 человек.
Как сообщает novostipmr.com, на пятёрки математику написали 12,5%, или 252 школьника республики. По количеству отличных отметок в лидерах Тирасполь, Днестровск и Рыбница.
На экзамене по русскому языку высокий балл, соответствующий пятёрке, набрали 15,8%, 294 выпускника. Наилучшие результаты также продемонстрировали учащиеся из столицы, Днестровска и Рыбницы.
«Подход к оцениванию уровня образования стал более объективным. Если раньше у нас каждый пятый был медалист, это не отражало картину всего образовательного процесса. А сегодня 200 медалистов – это та цифра, которая объективно отражает знания учащихся», - говорит министр.
Четвёрки по математике – у 26% одиннадцатиклассников. Такой же процент хорошистов в русском языке. 57,9% школьников написали ЕГЭ по математике на «3», 41% получил тройки по русскому языку.
Светлана Иванишина рассказала, что был и небольшой процент работ, написанных на двойки. Их авторов ждёт пересдача в августе.