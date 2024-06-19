В День Бендерской трагедии траурные мероприятия всегда начинаются у Мемориала Памяти и Скорби в Бендерах. Ещё до начала официальных событий собирается большое количество людей. Многие – свидетели и участники страшных событий лета 1992-го. Они переговариваются между собой, вспоминают то, что лучше бы забыть, но никак не получается.
Бендерчанин Алексей 32 года назад только окончил школу. В этот день у него как раз был выпускной, а уже 22 июня он записался в народное ополчение. Особо не раздумывал: когда напали на город, сразу принял решение, что будет его защищать, пишет novostipmr.com.
«Пошёл в народное ополчение от завода "Прибор". Многие из моих сверстников пошли, у меня 3 одноклассника защищали Бендеры, один погиб. Друзья со двора многие тоже, не задумываясь, пошли сразу после выпускного кто куда: кто в гвардию, кто – на "Прибор". Мы завод охраняли, в стачкоме были, уже после обстрела горисполкома. Разное пришлось пережить, но самое тяжёлое, конечно, терять людей, друзей своих. Многих погибших лично знал, поименно, дружили. Меня Бог миловал, обошлось без ранений», – рассказал он.
Мемориал Памяти и Скорби – это целый комплекс, воздвигнутый на месте ожесточённых боёв защитников Приднестровья с вооружёнными подразделениями Молдовы. Его установили на въезде в Бендеры в первую годовщину трагедии - 19 июня 1993 года. Тогда открыли первый объект комплекса – отреставрированную боевую машину пехоты, экипаж которой погиб в первые дни боев за Бендеры. Перед ней зажгли Вечный огонь, который горит уже 32 года.
Со временем Мемориал дополнили открытой часовней с колоколом, памятным знаком в виде лучей с осколками из мрамора и именами погибших защитников, бюстом командующему 14-й Российской армии генералу Александру Ивановичу Лебедю, остановившему кровопролитие в Приднестровье.
Каждый год сюда приходят не только бендерчане. Среди тех, кто приезжает к комплексу, много дубоссарцев. Это было второе после Бендер самое опасное и горячее место в Приднестровье в 1990-92 годах. Именно там погибли первые приднестровцы, именно там постоянно чувствовалась угроза захвата со стороны вооружённых опоновцев Молдовы.
«9 лет мне было, когда в Дубоссарах начались боевые действия. Всё это происходило на моих глазах. Мы никуда не уезжали, 5 братьев было и сестра. Братья в гвардию пошли. Страшно было, людей убитых видел, погибших на кругу, в микрорайоне Большой Фонтан. Мы же детьми были, везде бегали, хотя говорили, чтобы мы там не ходили, где опасно. Братья все живы остались. Когда подрос, уже они мне рассказывали, что всё внезапно случилось, надо было принимать решение мгновенно – либо бежать, либо оставаться и защищать. Я каждый год сюда приезжаю: почтить память погибших казаков, гвардейцев, отдать им честь, чтобы молодёжь знала и понимала, почему мы здесь собираемся в эти дни», – говорит Фёдор из Дубоссар.
Делегация Дубоссарского Союза женщин тоже приезжает в Бендеры каждый год. В этот день вспоминают и бендерчан, и своих, погибших задолго до 19 июня 1992 года.
«У нас шли боевые действия уже со 2 марта, уже были и убитые, и раненые, разрушенные дома. Для нас самым тяжёлым месяцем, как для Бендер июнь, у нас таким был май. Очень интенсивные были обстрелы города, только 22 мая погибло больше 25 человек. Для нас было очень страшно, очень больно, мы надеялись, что вот-вот всё закончится, и тут мы узнаём, что 19 июня произошла трагедия в Бендерах. Для нас это было тоже очень большим шоком, потому что мы переживали за город, мы уже понимали, что это такое. Каждый день звонили, спрашивали, общались с бендерчанами, наши многие ребята уехали сюда на подмогу. 19 июня – это трагический день, который невозможно забыть, невозможно вычеркнуть из жизни людей», – вспоминает руководитель Дубоссарского Союза женщин Татьяна Долишняя.
За месяц с небольшим в Бендерах погибли почти 500 приднестровцев, из них 132 - мирные жители, пятеро – дети. Еще около 1250 получили ранения, больше половины из них – это мирные жители.
Вадим Красносельский ответил на вопросы журналистов, передает пресс-служба главы государства Светлана Мартынюк, ТСВ:
Вадим Николаевич, 19 июня скорбный день для всех приднестровцев. Сегодня мы пообщались со многими людьми, приехавшими со всей республики. На вопрос, почему они приехали, отвечали, что они не могут иначе, не могут провести этот день где-нибудь в другом месте. Какие чувства сегодня испытывает Президент Приднестровской Молдавской Республики?
Вадим Красносельский, Президент ПМР:
Я бендерчанин, я приднестровец, я Президент. Я испытываю те чувства, которые испытывает народ – это и боль, это и скорбь, это и неудовлетворение от того, что эту дату пытаются где-то забыть. Ее помнят в Приднестровье. В Молдове вообще переписывают историю, говорят о том, что Россия напала на Молдову. На самом деле здесь была настоящая войны, были применены вооруженные формирования действующей полиции и вооруженных сил против мирного населения.
Все знают историю. Ворвались колонны (а перед этим были подписаны мирные соглашения), стали расстреливать город. 100 тысяч мирных жителей покинули город. Вот так это было на самом деле. Не было объявлено эвакуации заранее – никто не знал про войну. Война была вероломной. Это было вторжение на самом деле. Люди уходили отсюда под обстрелами снайперов. Гибли женщины, гибли дети, гибли старики. Как это можно забыть? Надо помнить. Надо возлагать цветы, знать павших поименно, отдавать им почести. Когда забываешь, есть риск повторения. Я призываю действующие власти Молдовы помнить и дать оценку действиям, которые были в 1992 году со стороны той власти Молдовы, дабы не допустить аналогичные войны в нынешнее время.
Светлана Мартынюк, ТСВ:
Вадим Николаевич, на днях министр иностранных дел Молдовы Попшой заявил, что Приднестровье создано искусственно, «рукой Кремля». Такие фразы звучали. Как Вы относитесь к таким высказываниям молдавских политиков, насколько они уместны, тем более накануне 19 июня?
Вадим Красносельский, Президент ПМР:
Понятно, что все политики, которые делают такие заявления, они либо ничего не знают, либо просто лицемерят, обманывают. Никакая «рука Кремля» не создавала Приднестровье. Приднестровье создал приднестровский народ, который уже был здесь. Необходимость создания государства была элементарно в том, чтобы защитить себя. Я напоминаю, что еще до войны 1992 года, в 1991 году, после распада Советского Союза Молдова вывела нас из своего правового поля. Законы Молдовы не распространялись на Приднестровье. И когда здесь убивали людей, то заявления об убийстве не принимали в полиции Молдовы. Никто приднестровских граждан не защищал. Чтобы защитить права и свободы людей, проживающих здесь, необходимы были соответствующие структуры, которые и были созданы. Было создано государство. Все просто. Люди, здесь проживающие, нуждались в защите. Это не понравилось, и было вторжение в 1992 году.
До этого, я уже неоднократно об этом говорил, были приняты Верховным Советом Молдовы документы, которые де-юре и де-факто ввели в действие отказ Молдовы от Приднестровья. Это – Декларация о суверенитете, Декларация о независимости, где четко прописано, что Молдавская ССР создана незаконно. Раз незаконно, значит, мы делимся на два субъекта.
Потом они осознали свою ошибку и пытались ее исправить вооруженным вторжением. Поэтому никакой «руки Кремля» не было. Была абсолютно бестолковая политика руководства Молдовы, вероломная и националистическая, которая привела к разделу Молдавской ССР.
Я еще напомню другой факт – это Закон о языке 1985 г., когда был запрещен русский язык, иные языки общения. Весь документооборот органов госвласти и управления переводился на румынский язык, который стал румынским согласно Декларации о независимости. Это вообще дикость была. Был Советский Союз в 1989 году. И вдруг людям запретили говорить на родном языке. Это чистая дурость. Понимаете? Это все привело к трагедии. Какая тут «рука Кремля»? Нет бы покаяться за содеянное, извиниться перед приднестровским народом… Но нет, лучше сказать «рука Кремля», так проще, так выгоднее. Но это неправда. Это ложь. Екатерина Паскарь, Первый приднестровский:
Вадим Николаевич, каждый год на Мемориал Памяти и Скорби приходят очень много людей. Что бы Вы хотели пожелать? Сейчас очень важно сохранить мир в Приднестровье.
Вадим Красносельский, Президент ПМР: Ну, вот Вы сами и пожелали. Сохранить мир в Приднестровье. Никогда не бывает хорошей войны. Война – это всегда плохо. Как бы ни было сложно, надо вести переговоры, сохранять переговорный процесс. Я как Президент и весь приднестровский народ – за переговорный процесс. Мы за то, чтобы возобновить формат «5+2», мы за то, чтобы вести переговоры на различных площадках, за то, чтобы не останавливался переговорный процесс. Войну легко начать, но ее либо невозможно, либо очень сложно остановить. К сожалению, геополитическая практика сегодняшнего дня тому доказательство. Надо продолжать переговорный процесс.
Я как Президент, руководство республики, приднестровский народ сделаем все возможное, чтобы здесь был мир. Надеюсь, очень надеюсь, что руководство Молдовы также за мир и против эскалации и войны в Приднестровье.
Президент поздравил находящихся в бендерском роддоме малышей и их мам
Еве – всего три дня. Михаил еще младше: он появился на свет позавчера. Но оба уже успели познакомиться с Президентом. Вадим Красносельский посетил сегодня бендерский родильный дом, где новорожденные бендерчане и их мамы готовятся к торжественной выписке.
Посещение 19 июня руководством республики и города Бендерского центра матери и ребенка – многолетняя традиция, призванная напомнить, что усилия молдавских националистов были тщетны: город живет и процветает.
В 1992 году бендерский роддом оказался на линии огня. В то время он располагался по улице Дзержинского – в нескольких кварталах от здания полиции Молдовы. Когда пришли опоновцы, в палатах находилось порядка восьмидесяти будущих мам и рожениц. 19 июня 1992 года в сложнейших условиях бендерские медики помогли появиться на свет четверым малышам. Роды проходили в подвале родильного дома. «Тогда рожали жены и полицейских, и наших милиционеров. Обстановка была очень сложная, везде были выстрелы. Но помощь роженицам мы оказывали в полном объеме», – вспоминала сегодня во время визита руководителя страны заместитель главврача по акушерству и гинекологии Бендерского центра матери и ребенка Наталья Берлинская. Врачам – особые слова признательности от Главы государства.
Вадим Красносельский познакомился с новорожденными, поздравил их мам и медиков, подчеркнув, что рождение человека – важное событие не только для родителей, но и для врачей, а также для всего государства. Президент пожелал Еве, Михаилу и их мамам здоровья, а семьям – дальнейшего пополнения и благополучия.
Гостю рассказали, что крохотная бендерчанка Ева – первенец в семье. Имя девочке выбрал отец, который мечтал о дочери. Для мамы малышки Ирины сегодняшнее поздравление стало неожиданностью. Она уверена, что поздравление от Президента – добрый знак.
Михаил – второй ребенок в семье. У него есть старшая сестра. Мама Виктория рассказала, что она родом из России, муж из Молдовы. Когда родители готовились к предстоящим родам, решили, что их сын появится на свет в Приднестровье. «Приднестровье мне ближе», – поделилась Виктория.
Помимо находящихся на данный момент в бендерском роддоме, цветы и подарочные сертификаты получат мамы всех малышей, которые родятся здесь до конца сегодняшнего – значимого для каждого бендерчанина – дня.