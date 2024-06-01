Министерство обороны Румынии заказало у немецкой компании Quantum-Systems партию БПЛА Vector, сообщает gagadget.com.
Информацией поделился производитель дронов. Контракт рассчитан на 18.4 млн евро. Количество дронов пока не раскрывают. Лишь известно, что поставки будут происходить на протяжении двух лет.
Vector — это разведывательный беспилотный летательный аппарат с неподвижным крылом. Такой беспилотник может взлетать и приземляться вертикально. Он имеет двигатель с низким уровнем шума и зашифрованную IP-связь, которая передаёт видеопоток. Время полёта беспилотника достигает 120 минут. Он может летать со скоростью до 72 км/ч.