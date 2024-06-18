В ближайшие месяцы можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — большую остановку Луны, или луностояние. Последний раз оно случалось 18,6 года назад. О том, что это такое и когда лучше любоваться «замершим» спутником Земли, сообщает «Известия».
Большая остановка Луны в 2024 году — что это такое
У Луны, как и у любого другого космического тела, есть своя траектория движения по небу, видимая с Земли. При длительном изучении можно заметить, что точки восхода и захода спутника со временем изменяются, сдвигаясь с севера на юг и обратно.
Астрономы называют это явление орбитальной прецессией. Оно возникает из-за двух факторов. Первый — воздействие на Луну приливной силы Солнца. Из-за нее линия аспид спутника (график расположения на орбите небесного тела точек наиболее удаленных от центрального объекта и наиболее близких к нему) постоянно сдвигается, изменяя траекторию его движения вокруг Земли.
Второй фактор связан с вращением Луны и Земли относительно Солнца. Делая оборот вокруг родной звезды, наша планета движется в плоскости, которую называют эклиптикой. Ось Земли наклонена относительно нее на 23,4 градуса. Благодаря этому происходит смена сезонов, а траектория восходов и заходов Солнца изменяется в диапазоне около 47 градусов в течение года.
Орбита Луны тоже наклонена относительно плоскости эклиптики, но этот угол составляет всего 5,1 градуса. Из-за этого месячная траектория восходов и заходов спутника варьируется в пределах 57 градусов. Поэтому периодически Луна может подниматься и опускаться за горизонт южнее или севернее Солнца.
В совокупности эти факторы дают следующий эффект: раз в 18,6 года Луна восходит и заходит в крайних для себя точках горизонта, при этом достигая высших или низших точек на небосводе. Это явление и называется луностоянием, или остановкой Луны.
Астрономы выделяют большие и малые луностояния. Первые происходят, когда амплитуда движения земного спутника по небу максимально расширяется, а вторые — когда сужается.
В 2024 году ожидается большое луностояние. Это явление в первую очередь влияет на видимость Луны: она дольше остается на ночном небе и светит ярче.
Большая остановка Луны в 2024 году — когда и как смотреть
Времени для любования большим луностоянием у астрономов и поклонников звездного неба будет достаточно — оно продлится несколько месяцев, до середины 2025 года. Пик этого события приходится на осеннее и весеннее равноденствие.
Луностояние не зависит от фазы земного спутника, поэтому при ясной погоде наблюдать его можно практически каждый день. Однако эффектнее всего оно будет выглядеть во время полнолуния, в момент, когда Солнце садится, а Луна только поднимается на небосвод.
Большая остановка Луны в 2024 году — связь со Стоунхенджем
Ученые уже давно заметили, что некоторые древние постройки, такие как Стоунхендж в Великобритании, Калланиш в Шотландии и Ньюгрейндж в Ирландии, можно соотнести с движением Солнца по небу. Однако вопрос связи этих древних памятников с лунным циклом до сих пор остается открытым.
По данным британского Королевского астрономического общества, древние строители Стоунхенджа при возведении памятника могли ориентироваться на Луну. При этом положение четырех камней комплекса совпадает с крайними точками земного спутника на горизонте во время луностояний.
Авторы портала Live Science также отмечают, что в Стоунхендже находится несколько кремационных захоронений, которые расположены в местах, совпадающих с точками восхода земного спутника во время больших луностояний. Всё это может указывать на важность подобных астрономических событий для древних людей.