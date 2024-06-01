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Сотрудники таможни изъяли маковую солому

Сотрудники таможни изъяли маковую солому
Фото: открытые источники

Сотрудники управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК изъяли наркосодержащие растения в особо крупном размере вблизи границы с Молдовой вне мест расположения пункта пропуска.

Двое подозрительных граждан были задержаны оперативными сотрудниками ГТК в ночное время в районе между г. Бендеры (ПМР) и с. Хаджимус (РМ). Они возвращались с территории молдавских полей, один из них – с охапкой свежесобранного мака. Завидев оперативников, молодые люди пытались убежать и избавиться от добычи, бережно завернутой в покрывало. Однако им это не удалось, сообщает пресс-служба ГТК ПМР.

В ходе проверки выяснилось, что мужчины были ранее судимы за незаконный оборот наркотических средств, а собранный мак предназначался для личных целей
.
Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что растения в свертке являются маковой соломой весом почти 3 кг. Она входит в список наркотических средств, запрещённых к обороту на территории ПМР.

В соответствии с частью 1 статьи 185-1 Уголовного кодекса ПМР по факту контрабанды наркотических средств возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
  • Сегодня, 12:23
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