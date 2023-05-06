ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии», сообщает, что в результате аварийной ситуации в районе насосной станции ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Бендеры в р. Днестр осуществился сброс неочищенных сточных канализационных вод.
В соответствии с частью 5 подпункта 1) подпункта з) пункта 1 статьи 50 Закона Приднестровской Молдавской республики от 03 июня 2008 года № 481-З-IV «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (САЗ 08-22) в текущей редакции запретить использование водного объекта (р. Днестр) для купания, массового отдыха, занятия спортом до особого распоряжения.