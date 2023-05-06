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В Днестре ниже по течению от Бендер не рекомендует купаться

В Днестре ниже по течению от Бендер не рекомендует купаться
Фото: ИА "Новости Приднестровья"

ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии», сообщает, что в результате аварийной ситуации в районе насосной станции ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Бендеры в р. Днестр осуществился сброс неочищенных сточных канализационных вод.

В соответствии с частью 5 подпункта 1) подпункта з) пункта 1 статьи 50 Закона Приднестровской Молдавской республики от 03 июня 2008 года № 481-З-IV «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (САЗ 08-22) в текущей редакции запретить использование водного объекта (р. Днестр) для купания, массового отдыха, занятия спортом до особого распоряжения.
  • Сегодня, 12:31
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