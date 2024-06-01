Dnestr.TV

 
0

В Молдове появился тигровый комар: его укус приводит к тяжелым болезням

В Молдове появился тигровый комар: его укус приводит к тяжелым болезням
Фото: открытые источники

Специалисты предупреждают, что укусы комаров становятся все более опасными.

Помимо традиционных видов, изменение климата привело к распространению других видов. В Молдове появился азиатский тигровый комар, укус которого может вызвать особо серьезные заболевания, сообщает tvrmoldova.md

Запах тела, косметики или даже выдыхаемого воздуха привлекают комаров. Наиболее уязвимыми являются дети и пожилые люди.

"У меня бывает до десяти пациентов в день с укусами. Сейчас такое время. Многие проводят время на природе, в парках. Вечером появляются клещи и комары, поэтому лучше держаться подальше от мест с влажностью, от мест с бассейнами, озерами", - сказала аллерголог Яна Кашу.

Специалисты Национального агентства общественного здравоохранения РМ предупреждают, что из-за изменения климата в Европе все большее распространение получают тропические заболевания, вызываемые укусами комаров.

"Помимо дискомфорта, вызванного укусом, который может вызвать легкое раздражение, а затем сильное воспаление, они также могут передавать чрезвычайно серьезные заболевания, такие как: желтая лихорадка, лихорадка Денге, вирус Западного Нила, энцефалит", - рассказала Прасковья Гори, эпидемиолог Национального агентства общественного здравоохранения .

За последнее десятилетие в Республике Молдова зарегистрировано четыре случая лихорадки Денге, а также один случай заражения вирусом Западного Нила.
  • Сегодня, 12:34
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • 31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более де ...
  • Готовимся к летним каникулам: о чём стоит знать взрослы ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • Электронная новинка от МВД ПМР
  • Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках р ...
  • В Украине подорожала электроэнергия для населения
  • В Украине придумали новый способ побега за границу
  • Возле Хотинской крепости в Украине пересох Днестр. Что ...
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • 31 мая на пирсе Екатерининского парка выступят более де ...
  • Готовимся к летним каникулам: о чём стоит знать взрослы ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • Электронная новинка от МВД ПМР
  • Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках р ...
  • В Украине подорожала электроэнергия для населения
  • В Украине придумали новый способ побега за границу
  • Возле Хотинской крепости в Украине пересох Днестр. Что ...
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна