Специалисты предупреждают, что укусы комаров становятся все более опасными.
Помимо традиционных видов, изменение климата привело к распространению других видов. В Молдове появился азиатский тигровый комар, укус которого может вызвать особо серьезные заболевания, сообщает tvrmoldova.md
Запах тела, косметики или даже выдыхаемого воздуха привлекают комаров. Наиболее уязвимыми являются дети и пожилые люди.
"У меня бывает до десяти пациентов в день с укусами. Сейчас такое время. Многие проводят время на природе, в парках. Вечером появляются клещи и комары, поэтому лучше держаться подальше от мест с влажностью, от мест с бассейнами, озерами", - сказала аллерголог Яна Кашу.
Специалисты Национального агентства общественного здравоохранения РМ предупреждают, что из-за изменения климата в Европе все большее распространение получают тропические заболевания, вызываемые укусами комаров.
"Помимо дискомфорта, вызванного укусом, который может вызвать легкое раздражение, а затем сильное воспаление, они также могут передавать чрезвычайно серьезные заболевания, такие как: желтая лихорадка, лихорадка Денге, вирус Западного Нила, энцефалит", - рассказала Прасковья Гори, эпидемиолог Национального агентства общественного здравоохранения .
За последнее десятилетие в Республике Молдова зарегистрировано четыре случая лихорадки Денге, а также один случай заражения вирусом Западного Нила.