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Регата в память о защитниках Приднестровья

Регата в память о защитниках Приднестровья
Фото: ИА "Новости Приднестровья"

Мемориальная регата прошла в Бендерах в 29 раз. Она посвящена погибшим гребцам и всем защитникам республики.

В июне 1992 года погибли мастера спорта Вячеслав Мальчуков, Андрей Бунин и Юрий Гладков. После окончания спортивной карьеры Андрей Бунин и Юрий Гладков работали тренерами в родной школе. Ополченцы Андрей Бунин и Юрий Гладков сгорели в боевой машине пехоты, которая навеки застыла на Бендерском мемориале Памяти и Скорби, передает телеграм-канал «Спортивная орбита». .

Вячеслав Мальчуков был казаком Черноморского казачьего войска, пропал без вести. На защиту молодой республики в 1992 году встали 15 воспитанников Бендерской СДЮШОР гребли.

Каждой год 19 июня на воду выходят спортсмены, любители, ветераны спорта. По Днестру проходит траурный парад лодок, в 16.45 под звуки сирены в воду спускают траурный венок.
  • Сегодня, 12:46
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