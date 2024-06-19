Мемориальная регата прошла в Бендерах в 29 раз. Она посвящена погибшим гребцам и всем защитникам республики.
В июне 1992 года погибли мастера спорта Вячеслав Мальчуков, Андрей Бунин и Юрий Гладков. После окончания спортивной карьеры Андрей Бунин и Юрий Гладков работали тренерами в родной школе. Ополченцы Андрей Бунин и Юрий Гладков сгорели в боевой машине пехоты, которая навеки застыла на Бендерском мемориале Памяти и Скорби, передает телеграм-канал «Спортивная орбита». .
Вячеслав Мальчуков был казаком Черноморского казачьего войска, пропал без вести. На защиту молодой республики в 1992 году встали 15 воспитанников Бендерской СДЮШОР гребли.
Каждой год 19 июня на воду выходят спортсмены, любители, ветераны спорта. По Днестру проходит траурный парад лодок, в 16.45 под звуки сирены в воду спускают траурный венок.