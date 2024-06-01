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Приднестровская делегация в Объединённой контрольной комиссии обеспокоена участившимися нарушениями правил полётов летательных аппаратов в воздушном пространстве Зоны безопасности. Речь о несогласованных учебно-тренировочных полётах самолётов малой гражданской авиации Молдовы, сообщает ИА "Новости Приднестровья"
Такие самолёты неоднократно замечали над селом Гиска в Приднестровье. На территории Молдовы фиксировали пролёты парапланов (в районе с. Маловата), а также самолёты малой гражданской авиации с высадкой парашютистов (около аэродрома Вадул-луй-Водэ).
«Предложения о проведении данных мероприятий в Зоне безопасности под контролем группы военных наблюдателей СМС молдавской стороной оставлялись без внимания», – говорится в заявлении приднестровской стороны.
Только с начала июня было зарегистрировано 3 таких факта. Так, 1 числа примерно в 17:00 был замечен самолет типа Pipistrel Virus, который, пролетев через Гиску в направлении Бендер, отключил транспондер и стал невидимым в системе Flightradar.
6 июня около 9 утра одномоторный самолёт CESSNA пролетел в направлении «Новые-Анены – Хаджимус» без предварительного уведомления Объединённого военного командования. Около 11 ночи 6 июня военные зафиксировали пролёт, вероятно, того же летательного аппарата, но уже в обратном направлении.
На следующий день примерно в 6 вечера CESSNA снова увидели в пролёте над постом Совместных миротворческих сил (СМС) в том же в направлении.
«Приднестровская сторона подняла вопрос о пролёте легкомоторных летательных аппаратов через Зону безопасности, мы имеем такие технические возможности отслеживать эти движения. 1, 6 и 7 июня этого года в районе с повышенным режимом безопасности фиксировали как раз пролёт данных летательных аппаратов», – прокомментировал журналистам сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.
Всего же за 3,5 месяца (с марта по сегодняшний день) военные зафиксировали в Зоне безопасности 118 случаев полётов воздушных суден малой авиации и 67 фактов высадки парашютистов с самолёта АН-2. Также есть данные о почти 100 полётах дельтапланов (парапланов), 6 – БПЛА и об одном вертолёте над постами Совместных миротворческих сил.
«Когда пролёты имеют единичные факты, мы выясняем в частном порядке на уровне ОВК, на уровне штабов СМС, соответствующих командований Вооруженных сил одной и другой стороны. Но когда это приобретает массовый характер, мы уже не можем акцентировать внимание на деталях. Мы делаем обращение в рамках ОКК, чтобы все разобрались и привели всё в строгое соответствие с раннее принятыми решениями», – подчеркнул Олег Беляков.
Согласно решениям ОКК Молдова и Приднестровье должны уведомлять военное командование о пролёте летательных аппаратов в Зоне безопасности. Речь о предоставлении точных данных: времени пролёта, маршрута или направления, а также типе летательного аппарата и количестве, если их несколько.
Приднестровская делегация в ОКК обращает внимание, что молдавская сторона не выполняет эти решения.
«Обращаем внимание ОКК на то, что над территорией Зоны безопасности осуществляются несогласованные полёты летательных аппаратов РМ различных типов с самыми разными целями едва ли не ежегодно в течение последних как минимум 10 лет», – говорится в обращении.
В документе указывается, что, помимо этого, как правило весной и в начале лета молдавская сторона в одностороннем порядке организовывает в Зоне безопасности полеты иностранных специализированных самолетов (стран - участниц НАТО). Их действия аргументируют якобы участием в международном проекте по аэрофотосъемке и воздушному лазерному сканированию объектов недвижимости. В частности, тогда заявлялось, что цель таких полётов иностранных самолётов – разработка цифровых ортофотопланов, то есть построение и уравнивание фотограмметрической сети.
Приднестровская делегация указывает, что основная задача фотограмметрии – топографическое картографирование, а также создание специальных инженерных планов и карт.
«Эти методы применяются не только в хозяйственных интересах, но также и в военно-инженерном деле, и подобные практики не увеличивают доверия в зоне пока не урегулированного военного конфликта, особенно, когда полеты иностранной спецавиации проходят по змеевидной траектории и по маршрутам, охватывающим не только Зону безопасности, но и все промышленные, военные объекты Приднестровья», – говорится в обращении приднестровской делегации.
При этом внятных ответов от молдавской стороны получено так и не было.
Ещё один тревожный факт – десантирование парашютистов в большом количестве в Зоне безопасности и вблизи неё. Так, в прошлом году за 1,5 месяца (август и полсентября) в районе с. Бульбоки десантировалось свыше 900 человек.
«А в текущем году с 1 марта по настоящее время, то есть когда проводились беспрецедентные по масштабам военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 с участием Молдовы, там же десантировалось в общей сложности 490 человек. А ведь по утверждениям СМИ РМ в планах этих учений было заявлено десантирование спецподразделений стран-участниц. Вряд ли это просто совпадение», – обращают внимание в Приднестровье.
Подобные действия вполне можно расценивать как провокационные. Приднестровская делегация выражает обеспокоенность складывающейся ситуацией и обращается к сторонам в ОКК с призывом не обострять искусственно ситуацию в Зоне безопасности.