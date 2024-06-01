Фото: Reuters/Scanpix/LETA
В четверг, 20 июня, Сейм в третьем и окончательном чтении принял поправки к Закону об иммиграции, которые обяжут сдавать экзамен по латышскому языку ради сохранения права жить Латвии граждан России, на которых прежде это требование не распространялось, передает delfi.lv
За поправки проголосовали 82 депутата Сейма, против - 10 от оппозиционной "Стабильности". Шесть парламентариев в голосовании не участвовали - это представители партии "Латвия на первом месте" Кристапс Криштопанс, Вилис Криштопанс, Линда Лиепиня, Айнарс Шлесерс, Эдмундс Зивтиньш и депутат от "Нового Единства" Янис Рейрс.
Требования прошлых поправок распространялись только на граждан России, которые получали постоянный вид на жительство по Иммиграционному закону, вступившему в силу в мае 2003 года — это чуть более 25 тысяч человек. Граждан РФ, оформивших постоянный ВНЖ по утратившему в 2003 году силу Закону "О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства", те правила не коснулись. По данным Управления по делам гражданства и миграции, таких граждан РФ в стране на январь этого года было 4949 человек. Люди старше 75 лет, как и предыдущая группа граждан РФ, будут освобождены от сдачи экзамена по госязыку.
На то, что эти люди получили преимущественное положение по сравнению с теми гражданами РФ, которые вынуждены сдавать госязык, 15 февраля этого года в своем приговоре указал Конституционный суд.