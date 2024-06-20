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Рождаемость в высокоразвитых странах упала до рекордного минимума

Рождаемость в высокоразвитых странах упала до рекордного минимума
Фото: открытые источники

Рождаемость в высокоразвитых странах мира сократилась более чем вдвое с 1960 года и сейчас находится на рекордно низком уровне.

Об этом сообщает epravda.com.ua ссылаясь на Financial Times.

Согласно исследованию, опубликованному в четверг, среднее количество детей на одну женщину в 38 крупнейших промышленно развитых странах сократилось с 3,3 в 1960 году до 1,5 в 2022 году.

Коэффициент рождаемости сейчас значительно ниже уровня воспроизводства в 2,1 ребенка на женщину - при котором население страны считается стабильным без иммиграции - во всех высокоразвитых странах, кроме Израиля.

В 2020 году матери в странах исследуемой группы в среднем рожали первого ребенка в возрасте почти 30 лет или больше, тогда как в 2000 году этот показатель составлял 26,5 лет.

"Это снижение изменит лицо обществ, общин и семей и потенциально окажет значительное влияние на экономический рост и процветание", - говорится в исследовании.

Отмечается, что замедление темпов роста населения сдерживает экономический рост. Как свидетельствуют данные Бюро статистики труда США, люди в возрасте 65-74 года тратят на 22% меньше денег, чем в возрасте 45-54 года.

Старшие потребители менее активно покупают товары, а молодых больше не становится. В странах с проблемной демографией рынки уже не будут расти так бурно, как раньше.

Согласно докладу МВФ и Европейской комиссии о старении населения до 2024 года, рост общей численности рабочей силы в ЕС скоро будет недостаточным для компенсации уменьшения количества населения трудоспособного возраста, что обострит дефицит рабочей силы.

В сочетании с ростом продолжительности жизни низкая рождаемость также оказывает давление на государственные финансы, поскольку меньшее количество людей платит налоги, необходимые для покрытия социальных расходов.

Нехватка учащихся также приводит к увеличению количества закрытых школ в Европе, Японии и Южной Корее.

Япония планирует увеличить финансовые стимулы для родителей, которые решат переехать из Токио, поскольку правительство пытается переломить десятилетия экономической миграции в крупнейший мегаполис мира.

В будущем с низкой рождаемостью больше внимания нужно будет уделять иммиграционной политике, а также мерам, которые могут помочь людям оставаться здоровыми и работать продуктивнее
  • Сегодня, 11:15
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