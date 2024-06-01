Фото: ГТК ПМР
Глава таможенного ведомства в ходе рабочего визита на ТПП «Бендеры (Кишинев)» уделил особое внимание уровню реализации инфраструктурных проектов, осуществленных здесь за последнее время. Отметим, что данный пункт пропуска, по поручению Президента ПМР, вошел в смету расходов Фонда капитальных вложений, сообщает
пресс служба ГТК ПМР.
Такое внимание этому объекту таможенной инфраструктуры уделяется не случайно. Товаропоток здесь за последние два года возрос многократно. Вопросы увеличения пропускной способности ТПП, а также ускорения таможенных формальностей требовали оперативных решений. Преобразования носили комплексный характер – от совершенствования технологической схемы таможенного контроля, усиления личным составом до переоборудования зоны таможенного контроля.
Сейчас здесь функционируют досмотровый бокс и модуль со специалистами по таможенному оформлению ГУП «Таможенный брокер», обустроены автостоянки, увеличено количество рабочих мест таможенников, переоборудовано служебное помещение пункта пропуска. Все – с целью создания удобств для перевозчиков, предпринимателей и граждан.
В ходе выезда глава ведомства оценил ход работ по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры ТПП. Завершен проект, направленный на улучшение санитарно-бытовых условий для сотрудников и граждан, пересекающих границу. Введен в эксплуатацию объект общего пользования, облагорожены прилегающие территории.
Также проведены работы по обновлению навигационно-информационных табло и указателей в зоне таможенного контроля. На линии «экспорт» разграничены две полосы для движения грузового, пассажирского транспорта и легковых машин в целях сокращения очередей и времени пересечения границы. В ближайших планах – организация отдельного движения для грузового транспорта по направлению «импорт».
По данным за май 2024 г. ТПП «Бендеры «Кишинев» – лидер среди пунктов пропуска республики по количеству оформленных таможенных деклараций (на его долю приходится 30% от общего объема документов). С начала года на данном посту индивидуальными предпринимателями задекларирован товар на сумму порядка 3 млн долл. США. При этом среднее время выпуска таможенных деклараций составило от 10 до 13 минут.
Ознакомившись с текущей ситуацией на ТПП «Бендеры (Кишинев)», Валентин Грабко дал положительную оценку уровню проведенных работ и уточнил комплекс задач по дальнейшему развитию инфраструктуры данного пункта пропуска.