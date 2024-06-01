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В Eurostat сообщили, в каких европейских странах самые высокие цены

В Eurostat сообщили, в каких европейских странах самые высокие цены
Фото: открытые источники

В некоторых странах Европы наблюдается более низкий уровень цен на товары и услуги, необходимые для обслуживания домохозяйств.

Самые высокие цены на обслуживание домохозяйств в странах Европы зафиксированы в Дании. В этой стране уровень соответствующих цен выше среднего по еврозоне на 143%. Такие статистические данные за 2023 год в четверг, 20 июня, обнародовали эксперты Eurostat, пишет korrespondent.net

Они указали, что немного дешевле иметь жилье в Ирландии и Люкспембурге. Там почти одинаковый уровень цен на товары и услуги, необходимые для жизни, в Ирландии - 142% от среднего уровня и Люксембурге - 135% от среднеевропейского показателя расходов домохозяйств. В то же время, самые низкие показатели зафиксированы в Болгарии и Румынии - 60% от среднего показателя, а также в Польше - 66%.

В Eurostat отметили, что в странах ЕС также разные цены на те же товары.

"Один из самых больших ценовых разрывов демонстрирует стоимость цен на алкоголь и табачные изделия. Например, в 2023 году в Ирландии цены на алкогольные и табачные изделия были в 3,2 раза выше, чем в Болгарии. Самые низкие цены на алкоголь и табак статистика фиксирует в Болгарии, Польши, Румынии. Дороже всего покупать алкоголь и табачные изделия в Ирландии, Финляндии и Дании", - указывают специалисты.

Они отметили, что такая разница в цене в основном обусловлена разным налоговым законодательством.

В Eurostat добавили, что самые дорогие отели в Европе в Дании, Финляндии и Ирландии, а вот дешевле всего снять номер и поесть в ресторане - в Болгарии, Румынии, Венгрии.

Дешевую одежду можно приобрести в Испании, Болгарии и Венгрии. Дороже всего стоит одежда в Дании, Чехии.

Приобретение бытовой техники является самым дешевым в Италии, а самым дорогим - во Франции.

Тем временем кризис в энергетике к концу лета приведет к повышению цен на бакалею до 15%, а на молочные продукты - до 30%.
  • Сегодня, 11:25
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