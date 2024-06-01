Фото: пресс-центр МВД ПМР
Пять нарушителей ПДД сотрудники ГАИ выявили на дорогах Бендер с помощью беспилотника. Очередной «авиа-рейд» проходил утром 21 июня над улицей Бендерского Восстания.
Большинство нарушений, как и выявленные прежде, связаны с нарушением требований разметки. Штраф 92 рубля ПМР заплатят четыре нарушителя, сообщает
пресс-центр МВД ПМР.
Ещё одного водителя привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков. За это штраф в размере 184 рубля ПМР