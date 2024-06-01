Фото: пресс-служба МИД ПМР
Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча Министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева с делегацией ОБСЕ во главе с директором Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов Кэтрин Фирон. В дискуссии также приняла участие Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг.
Дипломаты обсудили вопросы, касающиеся состояния молдо-приднестровских отношений с акцентом на проблематику безопасности. Как отметил Виталий Игнатьев, ситуация в переговорном процессе существенно деградировала, поскольку Молдова избрала путь давления и отказа от исполнения ранее достигнутых договоренностей. По его словам, действия РМ обнулили усилия всех участников диалога за прошедшие десятилетия, фактически вернув процесс урегулирования к начальной точке, сообщает
пресс-служба МИД ПМР.
Он обратил внимание на ряд ограничительных мер РМ в отношении Приднестровья: блокирование импорта медоборудования и лекарств в ПМР, введение грабительских таможенных пошлин, уничтожающих малый и средний бизнес, политизированный запрет экспорта продукции трех промышленных предприятий Приднестровья. Были обозначены новые проблемы, связанные с монополизацией сферы торговли металлоломом через госпредприятие РМ «Металферос» с целью намеренного нанесения ущерба ключевому приднестровскому предприятию ММЗ, а также с необоснованными требованиями по уплате существенных денежных средств профильным молдавским ассоциациям за утилизацию, хотя соответствующие работы проводятся Приднестровьем самостоятельно.
Министр констатировал отсутствие должной реакции международных участников, включая ОБСЕ, несмотря на то, что блокадно-ограничительные шаги Молдовы приводят к все более острым социально-гуманитарным последствиям, нарушают договоренности переговорного процесса и международные принципы, провоцируют опасную эскалацию напряженности.
Было выражено особое беспокойство в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности. Глава МИД ПМР сделал акцент на отсутствии на протяжении более месяца позиции молдавской стороны относительно предложенного Приднестровьем проекта декларации о приверженности переговорным методам в урегулировании, переданного на встрече представителей по политическим вопросам 17 мая с.г. Документ призван подтвердить миролюбивый настрой сторон и успокоить население в ПМР и РМ, встревоженное постоянными военными учениями молдавских вооруженных сил, поставками оружия и техники в Молдову и другими элементами милитаризации.
Виталий Игнатьев подчеркнул, что Кишинев делает все, чтобы закрыть дверь для диалога, в том числе через усиление репрессивных норм в своем уголовном законодательстве, которые угрожают каждому гражданину Приднестровья, а также сужают возможности конструктивной работы в рамках переговорного процесса.
В этом контексте Министр выразил позицию о необходимости более активной медиации ОБСЕ для нормализации отношений сторон и реализации конкретных шагов в интересах людей. Он назвал неприемлемой ситуацию, когда даже простейшие вопросы не решаются на протяжении длительного времени, приведя пример с рентген-аппаратом для туберкулезного диспансера РКБ, который уже более девяти месяцев не удается ввести в эксплуатацию из-за бюрократических барьеров РМ. Отдельно была подчеркнута недопустимость влияния электоральных процессов в Молдове на ход и динамику переговоров с Приднестровьем.
В свою очередь представители ОБСЕ подтвердили настрой организации на обеспечение урегулирования молдо-приднестровского конфликта в мирном русле и на решение актуальных проблем в отношениях сторон.
В ходе встречи собеседники также обсудили перспективы проведения некоторых мероприятий в рамках переговорного процесса в текущем году.