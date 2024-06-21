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Совет ЕС официально подтвердил начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой 25 июня

Совет ЕС официально подтвердил начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой 25 июня
Источник фото: mold.su

Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы и подтвердил, что межправительственные конференции для запуска переговоров состоятся 25 июня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила председательствующая в Совете ЕС Бельгия на странице бельгийского председательства в X (Twitter).

"Совет ЕС одобрил общие позиции ЕС, в том числе переговорные рамки, для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь для запуска переговоров во вторник 25 июня в Люксембурге", – говорится в заявлении.

Межправительственная конференция с Украиной запланирована на 15:30 по местному времени, с Молдовой – на 18:00.

Объявление появилось вскоре после аналогичного сообщения от источников.

Напомним, 14 июня постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы.

Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств". Но после заверений, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.
  • Сегодня, 09:53
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