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Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы и подтвердил, что межправительственные конференции для запуска переговоров состоятся 25 июня.
Как сообщает "Европейская правда
", об этом объявила председательствующая в Совете ЕС Бельгия на странице бельгийского председательства в X (Twitter).
"Совет ЕС одобрил общие позиции ЕС, в том числе переговорные рамки, для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь для запуска переговоров во вторник 25 июня в Люксембурге", – говорится в заявлении.
Межправительственная конференция с Украиной запланирована на 15:30 по местному времени, с Молдовой – на 18:00.
Объявление появилось вскоре после аналогичного сообщения от источников.
Напомним, 14 июня постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы.
Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств". Но после заверений, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.