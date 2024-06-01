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С этой целью в Пограничной полиции РМ будет создано подразделение, которое будет способствовать обмену данными с авиакомпаниями.
Это позволит компетентным органам Республики Молдова своевременно получать информацию о данных пассажиров, чтобы оценить риски безопасности, сообщает point.md
ссылаясь на ziua.md
«Мы пока не применяем эту систему, находимся в стадии проработки и институциональной подготовки.
Фактически это норма, установленная директивами Европейского союза. В будущем у нас будет эта система, и благодаря тому, что у нас будет обмен информацией с авиаперевозчиками, мы сможем иметь ясность относительно категорий людей, которые намерены пересечь государственную границу и какой риск они могут представлять национальной безопасности", - заявил глава Погранполиции Молдовы.
По данным Пограничной полиции, в настоящее время ежедневно регистрируется около 14 000 пересечений границы аэропорта Кишинева.