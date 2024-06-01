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47 украинских граждан пытались нелегально проникнуть в Молдову на пяти машинах

47 украинских граждан пытались нелегально проникнуть в Молдову на пяти машинах
Фото: bloknot-moldova.ru

Журналист Виталий Глагола сообщил, что в районе Обжилы (Украина) – Плоть (Молдова) обнаружили 5 транспортных средств

В авто находились 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу, а также 7 организаторов, передаетbloknot-moldova.ru, ссылаясь на focus.ua

Сразу 47 мужчин пытались незаконно выехать из Украины через границу возле Одессы. Об этом у себя в Telegram написал журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По его словам, 21 июня в 14:00 пограничники совместно с СБУ, ГБР и подразделением "ГрР" успешно провели спецоперацию на границе с Молдовой.

Глагола сообщил, что в районе Обжилы (Украина) – Плоть (Молдова) обнаружили 5 транспортных средств (4 микроавтобуса и 1 сопроводительная машина). В этих авто находились 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу, а также 7 организаторов.

По словам журналиста, сейчас ведутся следственные действия и поиски других причастных к этому каналу. Он отметил, что за каждого мужчину, которого планируют переправить организаторы, берут от 5 до 10 тысяч долларов США.

Отметим, что в ГПСУ или Национальной полиции Украины пока не прокомментировали этот инцидент.

Ранее сообщалось, что украинцев с двойным гражданством не выпустят из страны. Законодательство запрещает украинцам иметь множественное гражданство, говорит спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. При этом в случае, если такие документы у человека есть, он рассматривается исключительно как гражданин Украины. Такие нормы действовали всегда и не менялись с 1 июня.
  • Сегодня, 10:38
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