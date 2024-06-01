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Польша раздумывает о полном закрытии границы с Беларусью

Польша раздумывает о полном закрытии границы с Беларусью
Фото: Getty Images (иллюстративное фото)

В МИД рассказали, что белорусские офицеры инструктируют нелегалов, как избивать польских пограничников, даже если они в жилетах.
Правительство Польши рассматривает возможность закрытия всех пограничных переходов на границе с Белоруссией. Изучается, какие последствия такое решение может иметь для экономики и местных общин. Об этом в субботу, 22 июня, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24, сообщает korrespondent.net.

По его словам, причиной закрытия переходов могут стать "действия белорусской стороны".

"Пока мы изучаем вопрос, насколько ощутимо это будет для польской экономики", – сказал Сикорский.

Он напомнил, что "финны закрыли пограничные переходы с Россией и катание закончилось".

Сикорский также подчеркнул, что происходящее на польской восточной границе "в настоящее время является полностью контролируемой операцией российских и белорусских служб".

По его словам, особенно поражает, что эти люди проходят инструктаж офицеров белорусского государства, как ударить польского солдата, польского пограничника, даже когда они в жилетах. Он подчеркнул, что это совершенно неприемлемо.

Сикорский отметил, что "мы примем решение после анализа их влияния, чтобы Лукашенко ощутил их действие, а не мы".

Ранее сообщалось, что Польша вводит буферную зону на границе с Белоруссией.

Перед этим в Польше умер военный, раненный ножом нелегальным мигрантом, который пытался попасть в страну с территории Беларуси.
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