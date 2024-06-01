Министерство здравоохранения обращает внимание, что с 19 июня приостановлено использование водного объекта (река Днестр) в целях питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях.
Запрет действует от города Бендеры по течению реки на территории всего Приднестровья (до Днестровского лимана). Это связано с аварийной ситуацией в районе насосной станции ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Бендеры и сброса неочищенных сточных канализационных вод.
С целью предупреждения угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний Минздрав запрещает гражданам использовать водный объект вплоть до улучшения эпидемиологической ситуации.
Отмечаем, что специалисты территориальных центров гигиены и эпидемиологии будут ежедневно проводить отбор воды для проведения исследований на качество.