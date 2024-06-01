Dnestr.TV

 
0

Что известно о теракте в Дербенте и Махачкале

Что известно о теракте в Дербенте и Махачкале
Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

Неизвестные в Дербенте и Махачкале напали на православные храмы и синагоги, они также атаковали пост ДПС. В результате атаки погибли 15 сотрудников полиции. Нападавших ликвидировали, сообщает ТАСС.

Обстоятельства нападений

В Дербенте и Махачкале неизвестные напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС.
Убит священник в Дербенте. Сторож церкви погиб при обстреле Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале.
Машину с полицейскими обстреляли в дагестанском селе Сергокалы, один силовик ранен.
В момент нападения в храме в Дербенте находились люди, однако им удалось избежать столкновения с экстремистами, рассказали в РПЦ.
Боевики использовали иностранное оружие, включая как минимум одну штурмовую винтовку, рассказали в правоохранительных органах.
Открыта горячая линия для пострадавших - 8 (8722) 67-33-25.

Ликвидация боевиков

Во время перестрелки центр Дербента был обесточен. Боестолкновения с боевиками в Махачкале шли на улице Магомедтагирова.
В Махачкале звуки стрельбы были слышны на улице Мирзабекова.
На всей территории региона ввели режим контртеррористической операции (КТО).
К 23:03 мск стало известно, что активная фаза КТО в Дербенте завершена. О полном завершении КТО в обоих городах стало известно в 8:35 мск 24 июня.
Глава региона Сергей Меликов заявлял, что было ликвидировано "шестеро бандитов". Национальный антитеррористический комитет позднее сообщил о ликвидации пяти боевиков. Идет поиск их пособников.
В результате атаки боевиков в Дербенте и Махачкале 15 сотрудников полиции полиции были убиты и 13 ранены. Всего госптилизировано 16 человек.
Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Последствия атаки

В Дагестане объявили трехдневный траур.
В правоохранительных органах назвали нападавших последователями международной террористической организации, "будут установлены их кураторы и организаторы".
Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали из-за участия его сыновей в теракте, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В доме Омарова прошли обыски. Его исключили из "Единой России" за дискредитирующие действия.
Церковь и синагога сгорели. Их решено восстановить.
Семьи погибших и пострадавших получат материальную помощь.
Минэкономразвития рекомендовало туркомпаниям и отелям не штрафовать туристов за перенос поездок.
Реакция властей
Меликов назвал нападения попытками дестабилизировать ситуацию в обществе и призвал граждан сохранять спокойствие. Он сказал, что ситуация находится под контролем властей.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал теракты попыткой внести раздор между конфессиями.
События в республике срежиссированы из-за рубежа, это лежит на поверхности, заявил президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.
С этой же позиции выступил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов заявил, что за терактом в Дагестане и атакой ВСУ на Севастополь стоит "один хозяин".
Духовное управление мусульман осудило нападение и оценило эти действия как проявление беззакония и неверия.
Махачкалинская епархия выразила готовность помочь пострадавшим и родственникам погибших.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова осудила нападения.
Силовые структуры сработали оперативно, сообщил мэр Махачкалы Юсуп Умавов.
В Дагестане продолжат выявлять спящие ячейки боевиков, сообщил Меликов.
Президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразили соболезнования в связи с произошедшим.


Установлены личности боевиков, напавших на синагоги и церкви в Дагестане

Личности боевиков, напавших на синагоги и церкви в Дагестане, установлены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В ходе пресечения преступных действий ликвидированы пять лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены", - говорится в сообщении.

Следователи расследуют уголовное дело о нападениях в Дагестане по трем статьям, в том числе о терроризме и хищении оружия.

"Преступные действия злоумышленников, в результате которых погибли и пострадали сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица, квалифицированы по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия)", - сообщили в СК.

В результате нападений в Дагестане погибли 15 правоохранителей и четверо гражданских, в том числе священник, заявили в ведомстве.

Устанавливаются лица, причастные к вооруженным нападениям в Дагестане.
  • Сегодня, 11:01
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках р ...
  • В Украине подорожала электроэнергия для населения
  • В Украине придумали новый способ побега за границу
  • Возле Хотинской крепости в Украине пересох Днестр. Что ...
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...
  • Процедуру получения молдавского гражданства решили усло ...
  • Информация о величине прожиточного минимума за май 202 ...
  • В мир музыкального искусства

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках р ...
  • В Украине подорожала электроэнергия для населения
  • В Украине придумали новый способ побега за границу
  • Возле Хотинской крепости в Украине пересох Днестр. Что ...
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...
  • Процедуру получения молдавского гражданства решили усло ...
  • Информация о величине прожиточного минимума за май 202 ...
  • В мир музыкального искусства
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна