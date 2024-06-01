Неизвестные в Дербенте и Махачкале напали на православные храмы и синагоги, они также атаковали пост ДПС. В результате атаки погибли 15 сотрудников полиции. Нападавших ликвидировали, сообщает ТАСС.
Обстоятельства нападений
В Дербенте и Махачкале неизвестные напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Убит священник в Дербенте. Сторож церкви погиб при обстреле Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале. Машину с полицейскими обстреляли в дагестанском селе Сергокалы, один силовик ранен. В момент нападения в храме в Дербенте находились люди, однако им удалось избежать столкновения с экстремистами, рассказали в РПЦ. Боевики использовали иностранное оружие, включая как минимум одну штурмовую винтовку, рассказали в правоохранительных органах. Открыта горячая линия для пострадавших - 8 (8722) 67-33-25.
Ликвидация боевиков
Во время перестрелки центр Дербента был обесточен. Боестолкновения с боевиками в Махачкале шли на улице Магомедтагирова. В Махачкале звуки стрельбы были слышны на улице Мирзабекова. На всей территории региона ввели режим контртеррористической операции (КТО). К 23:03 мск стало известно, что активная фаза КТО в Дербенте завершена. О полном завершении КТО в обоих городах стало известно в 8:35 мск 24 июня. Глава региона Сергей Меликов заявлял, что было ликвидировано "шестеро бандитов". Национальный антитеррористический комитет позднее сообщил о ликвидации пяти боевиков. Идет поиск их пособников. В результате атаки боевиков в Дербенте и Махачкале 15 сотрудников полиции полиции были убиты и 13 ранены. Всего госптилизировано 16 человек. Следственный комитет возбудил дело о теракте.
Последствия атаки
В Дагестане объявили трехдневный траур. В правоохранительных органах назвали нападавших последователями международной террористической организации, "будут установлены их кураторы и организаторы". Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали из-за участия его сыновей в теракте, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В доме Омарова прошли обыски. Его исключили из "Единой России" за дискредитирующие действия. Церковь и синагога сгорели. Их решено восстановить. Семьи погибших и пострадавших получат материальную помощь. Минэкономразвития рекомендовало туркомпаниям и отелям не штрафовать туристов за перенос поездок. Реакция властей Меликов назвал нападения попытками дестабилизировать ситуацию в обществе и призвал граждан сохранять спокойствие. Он сказал, что ситуация находится под контролем властей. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал теракты попыткой внести раздор между конфессиями. События в республике срежиссированы из-за рубежа, это лежит на поверхности, заявил президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода. С этой же позиции выступил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов заявил, что за терактом в Дагестане и атакой ВСУ на Севастополь стоит "один хозяин". Духовное управление мусульман осудило нападение и оценило эти действия как проявление беззакония и неверия. Махачкалинская епархия выразила готовность помочь пострадавшим и родственникам погибших. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова осудила нападения. Силовые структуры сработали оперативно, сообщил мэр Махачкалы Юсуп Умавов. В Дагестане продолжат выявлять спящие ячейки боевиков, сообщил Меликов. Президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразили соболезнования в связи с произошедшим.
Установлены личности боевиков, напавших на синагоги и церкви в Дагестане
Личности боевиков, напавших на синагоги и церкви в Дагестане, установлены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
"В ходе пресечения преступных действий ликвидированы пять лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены", - говорится в сообщении.
Следователи расследуют уголовное дело о нападениях в Дагестане по трем статьям, в том числе о терроризме и хищении оружия.
"Преступные действия злоумышленников, в результате которых погибли и пострадали сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица, квалифицированы по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия)", - сообщили в СК.
В результате нападений в Дагестане погибли 15 правоохранителей и четверо гражданских, в том числе священник, заявили в ведомстве.
Устанавливаются лица, причастные к вооруженным нападениям в Дагестане.