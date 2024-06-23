Авиабаза «Михай Когэлничану» (MK) называется по имени близлежащей деревни, а та, в свою очередь — в честь либерального политического деятеля XIX века Михаила Когэлничану.
Сложно было подумать, что это местечко превратится в крупнейшую базу НАТО в Европе, превышающую по размерам даже «Рамштайн» в Германии, пишет bbc.com.
На базе МК вскоре появится эскадрилья румынских F-16, недавно закупленных у Норвегии, а также беспилотники MQ-9 Reaper и военный городок, через который будут ротироваться солдаты, летчики и моряки 32 стран НАТО. Сейчас на базу прибыли финны.
База находится всего в 20 км от побережья Черного моря, до Одессы по прямой — 300 км, до Севастополя в оккупированном Россией Крыму — 400.
Для пилота Королевских ВВС Великобритании Чарли Тагга это третья и последняя командировка.
«Здесь гораздо больше американского присутствия, гораздо больше инфраструктуры, жилья, людей и оборудования», — говорит он.
В 2021 году, во время его последней командировки на базу, пилоты натовских истребителей продвигались довольно далеко над международными водами в Черном море. Но теперь они накрепко привязаны к 12-мильной зоне над территориальными водами Румынии и Болгарии — «чтобы избежать недоразумений и эскалации ситуации с русскими».
По его словам, с момента его прибытия на базу МК истребители ни разу не поднимались на перехват российских самолетов, хотя в предыдущих миссиях над Балтикой такое бывало.
Перед офисным блоком командира базы Николае Крету чайки и вороны с гвалтом собирают урожай с полосы вишневых деревьев. В своем офисе Скотт Дилей из американского черноморского подразделения поддержки армии планирует материально-техническое обеспечение 1840 американских военнослужащих, несущих сейчас службу на базе.
«Мы стараемся создать для них домашний уют, пока они здесь квартируются. Так что база ничем не отличается от любого населенного пункта. Просто вокруг нее есть забор», — говорит он.
По его словам, американским солдатам трудно привыкнуть к тому, что сроки доставки товаров, заказанных по интернету, в Румынии могут составлять недели, а не часы.
Ранее, 21 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с румынским министром иностранных дел Луминицей Одобеской назвал ключевой роль Румынии на восточном фланге НАТО. По его словам, Вашингтон с Бухарестом обсудили темы безопасности в Черном море, пишет iz.ru.
В марте румынское телевидение сообщило, что на территории государства появится крупнейшая в Европе военная база НАТО. Она может быть развернута к 2040 году после расширения 57-й авиабазы военно-воздушных сил (ВВС) страны имени Михаила Когэлничану.
Как отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Владимир Евсеев, создание крупнейшей военной базы НАТО в Румынии пока что является скорее планами, чем реальностью. По его словам, сейчас на территории страны находится боевая группа войск альянса численностью до 1,5 тыс. человек и в следующем году ее планируют увеличить до бригады в 4 тыс. военных. Специалист считает, что строительство «Михаила Когэлничану» предполагает развертывание именно этой бригады.