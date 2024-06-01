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В Дубоссарах утонул 24-летний парень

В Дубоссарах утонул 24-летний парень
Фото: пресс-центр МВД ПМР

В субботу, 22 июня, компания из 8 человек отдыхала на Днестре в районе старого моста (это микрорайон Лунга). Выпивали.

Как mvdpmr.orgпресс-центр МВД ПМР, это несанкционированное место для купания. Спасателей там – нет. Но они патрулируют такие участки берега. Вчера, за два часа до трагедии, сотрудники ГУпЧС остановились прямо у этих ребят (они тогда ещё не купались) и напомнили, как опасно плавать в таких местах. 24-летний парень напутствие выслушал, со всем согласился, но…

Через пару часов молодой человек решил переплыть Днестр. Компания его отговаривала. Бесполезно. На середине реки парень скрылся из виду. Его друзья вызвали спасателей и милицию. Поиски начали сразу. Но только сегодня ближе к полудню водолазы обнаружили тело утонувшего на дне – в яме у железобетонной сваи, в 700-х метрах вниз по течению от того места, где он ушёл под воду.

С начала купального сезона в Днестре утонули 2 человека.
  • Сегодня, 11:16
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