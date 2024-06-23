23 июня молодой человек 26 лет упал с высоты 30 метров со скалы у монастыря Сахарна, расположенного в Резинском районе. Он поскользнулся по неосторожности во время спуска, сообщает TV8.
По данным полиции, молодой человек направлялся к выходу и по неосторожности поскользнулся, упав с высоты около 30 метров.
«По предварительным данным, молодой человек 26 лет, спускаясь со скалы на территории монастыря, поскользнулся и упал с высоты около 30 метров. Его госпитализировали в районную больницу Резины», — рассказала newsmaker.md Бэетрэу, уточнив, что правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
Представители районной больницы Резины сообщили журналистам NM, что пациента перевезли в больницу в Рыбнице .