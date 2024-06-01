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В ФК "Шериф" перешел вратарь сборной Мальты Рашед Аль-Туми

В ФК "Шериф" перешел вратарь сборной Мальты Рашед Аль-Туми
Фото: https://t.me/s/tsvtiraspol

В "Шериф" перешел вратарь сборной Мальты Рашед Аль-Туми, сообщает сайт клуба

23-летний Рашед Аль-Туми – новый вратарь первой команды ФК «Шериф». Стороны закoнчили все трансферные формальности и Рашед может дебютировать в качестве игрока клуба.

В ФК "Шериф" перешел вратарь сборной Мальты Рашед Аль-Туми
Фото: пресс-служба ФК "Шериф"

Игрок национальной сборной Мальты сформировался как игрок в Италии, куда перебрался из ФК «Валлетта» в 2016 году. «Палермо», «Касарано», «Арзакена» и «Ночерина», академии, которые поставили базу для роста Рашеда.

Последние два года играл на родине за «Слима Уондерерс», а в этом году дебютировал за национальную сборную своей страны в матче против команды Беларуси.
  • Сегодня, 11:39
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