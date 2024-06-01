В "Шериф" перешел вратарь сборной Мальты Рашед Аль-Туми, сообщает сайт клуба
23-летний Рашед Аль-Туми – новый вратарь первой команды ФК «Шериф». Стороны закoнчили все трансферные формальности и Рашед может дебютировать в качестве игрока клуба.
Фото: пресс-служба ФК "Шериф"
Игрок национальной сборной Мальты сформировался как игрок в Италии, куда перебрался из ФК «Валлетта» в 2016 году. «Палермо», «Касарано», «Арзакена» и «Ночерина», академии, которые поставили базу для роста Рашеда.
Последние два года играл на родине за «Слима Уондерерс», а в этом году дебютировал за национальную сборную своей страны в матче против команды Беларуси.