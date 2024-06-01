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Более 50 человек приняли участие в двухдневных соревнованиях по плаванию

Более 50 человек приняли участие в двухдневных соревнованиях по плаванию
Фото: Елена Мицул

В выходные дни на берегу Гоянского залива было многолюдно. Здесь прошли двухдневные соревнования по плаванию. Организатор – Лига спорта и туризма «Хай-Трейл». В мероприятии приняли участие около 50 профессионалов и любителей этого вида спорта. Возраст - от 11 до 79 лет. Дистанции - 500, 1 500 и 3 000 метров, сообщается на сайте дубоссарской госадминистрации, сообщает novostipmr.com.

Несколько минут приготовления, и вот дан старт массового заплыва. Первым на 500 метрах в своей категории пришел Александр Севастьянов из Тирасполя. Раньше он плаванием занимался более усердно. Сейчас изредка. Много времени занимает работа, рассказывает тираспольчанин.

«Участвую в соревнованиях уже второй год. В первый раз решил попробовать поплавать в открытой воде. Большое отличие с бассейном. Интересно, классно. Водичка теплая. Не скажу, что 500 метров дались тяжело», - отметил участник соревнований Александр Севастьянов.

Среди самых старших занял первое место на дистанций 500 метров Сергей Смирнов из Кишинева. Ему 73 года. Спорт занимает особое место в его жизни. Сергей — тренер по теннису.

«Регулярно участвую в этих соревнованиях. Получаю огромное удовольствие. Прекрасный вид в Гоянах, много участников. Хорошая атмосфера. Это дает бодрость», - отметил житель Кишинева Сергей Смирнов.

Приехал в Дубоссарский район с родителями Космин Чокой из Кишинева. Мальчик занимается плаванием с 5 лет. Настояла на этом виде спорта мама. В детстве он сильно боялся воды. В массовом заплыве он занял первое место в своей категорий на дистанции 1 500 метров.

«Дистанция далась тяжело. Первый раз проплыл 1 500 метров. Горжусь, что преодолел ее и занял призовое место», - рассказал мальчик.

На следующий день прошел Goian Aguathlon, который включил бег и плаванье.

Напомним, что подобные мероприятия в Гоянах уже проводились. В этом году программу сделали более расширенной.
  • Сегодня, 10:35
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