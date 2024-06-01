Таковы выводы доклада "Право на жизнь, здоровье и безопасность в дорожном движении", подготовленного народным адвокатом Чеславом Панько за период с сентября 2023 года по май 2024 года, сообщает point.md ссылаясь на jurnal.md
Согласно отчету омбудсмена, в 2022 году в Молдове зафиксирована чуть ли не самая высокая смертность от ДТП в Европе - 83 смертей на миллион человек. Одной из причин высокой смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, которую назвал Чеслав Панько, является низкое качество дорог. Точнее, страна занимает последнее место в Европе по качеству дорог – всего 2,6 балла.
Омбудсмен также обратил внимание на отсутствие обновленной Национальной стратегии безопасности дорожного движения. По мнению Чеслава Панько, стратегия, разработанная на 2011-2020 годы, устарела.
"Очевидно, что превышение скорости является основной причиной дорожно-транспортных происшествий и смертельных исходов. Доля этой причины выросла с почти 26% в 2018 году до 35,5% в 2022 году и с 47% до почти 53% всех смертей.
Наезды на пешеходов являются наиболее частым видом дорожно-транспортных происшествий на сети дорог общего пользования, уровень смертности составляет 36% от общего числа", - говорится в докладе, в котором указывается, что в Молдове одни из самых опасных для пешеходов дорог.
По словам Чеслава Панько, в нашей стране регистрируется в три раза больше детских смертей в ДТП, чем в среднем по Европе. Так, количество детей, попавших в ДТП, выросло с 371 в 2018 году до 480 в 2022 году.
"Примерно 72% от общего числа дорожно-транспортных происшествий происходит на городской дорожной инфраструктуре. Около 51% этих аварий происходит внутри городских территорий, в результате чего погибло 30 человек. Все дорожно-транспортные происшествия, произошедшие в сельских населенных пунктах, повлекли за собой гибель 56 человек», - отмечает Панько.
Еще одной проблемой, по мнению омбудсмена, является рост числа водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также в Республике Молдова по-прежнему существует проблема коррупции при получении водительских прав.
По итогам анализа, содержащегося в отчете, народный адвокат Чеслав Панько представил более 40 рекомендаций, адресованных ряду органов власти, и обратился к парламентской комиссии по национальной безопасности и общественному порядку с просьбой организовать встречу для представления и обсуждения документа.