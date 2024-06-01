В период с 14 по 20 июня сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 17 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
По пять нарушителей были выявлены в Тирасполе и Рыбнице, по два – в Бендерах и Каменке, по одному – в Слободзее, Григориополе и Дубоссарах.
К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 12 из них. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Три автолюбителя сели за руль, не имея права управления авто. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест до 15 суток.
Два автомобилиста отказались проходить медосвидетельствование, за это были привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Теперь им грозит штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.