Dnestr.TV

 
0

По данным УГАИ ПМР

По данным УГАИ ПМР
Источник фото: belejnik.bg

В период с 14 по 20 июня сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 17 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

По пять нарушителей были выявлены в Тирасполе и Рыбнице, по два – в Бендерах и Каменке, по одному – в Слободзее, Григориополе и Дубоссарах.

К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 12 из них. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Три автолюбителя сели за руль, не имея права управления авто. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест до 15 суток.

Два автомобилиста отказались проходить медосвидетельствование, за это были привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Теперь им грозит штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.
  • Сегодня, 10:55
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках р ...
  • В Украине подорожала электроэнергия для населения
  • В Украине придумали новый способ побега за границу
  • Возле Хотинской крепости в Украине пересох Днестр. Что ...
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...
  • Процедуру получения молдавского гражданства решили усло ...
  • Информация о величине прожиточного минимума за май 202 ...
  • В мир музыкального искусства

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Сказки А.С.Пуш ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках р ...
  • В Украине подорожала электроэнергия для населения
  • В Украине придумали новый способ побега за границу
  • Возле Хотинской крепости в Украине пересох Днестр. Что ...
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...
  • Процедуру получения молдавского гражданства решили усло ...
  • Информация о величине прожиточного минимума за май 202 ...
  • В мир музыкального искусства
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна