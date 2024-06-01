Президент ПМР Вадим Красносельский подписал закон о внесении изменений в Закон ПМР «Об образовании», который закрепляет сроки обязательной отработки выпускников организаций профобразования, обучавшихся на бюджетной основе.
Ранее законопроект был поддержан депутатами Верховного Совета. Инициатива парламентариев – представителей Комитета по образованию, науке, культуре, общественным объединениям, спорту, информационной и молодёжной политике была направлена на устранение правового пробела и исключение возможности возникновения спорных ситуаций, сообщает novostipmr.com.
По закону срок исполнения обязательства бюджетника отработать по полученной профессии, специальности (направлению подготовки) составляет:
1 год – для лиц, получивших начальное профобразование; 2 года – для получивших среднее профобразование; 3 года – для окончивших бакалавриат, за исключением тех, кто был принят в тот же год в магистратуру; 3 года – для выпускников магистратуры, если они были приняты на обучение в год окончания бакалавриата; 1 год – для выпускников магистратуры, за исключением принятых на обучение в год окончания бакалавриата; 3 года – для выпускников специалитета; от 3 до 5 лет – для выпускников по специальностям в области здравоохранения и медицинских наук и программы ординатуры.
Закон опубликован на официальном сайте главы государства, вступает в силу со дня, следующего за днём официального опубликования, и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие после 1 июня 2024-го. Это значит, что под действие новых норм попадут и выпускники, окончившие организации профессионального образования в этом году.