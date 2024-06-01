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Президент подписал закон, устанавливающий сроки отработки выпускников-бюджетников

Президент подписал закон, устанавливающий сроки отработки выпускников-бюджетников
Фото: пресс-служба Президента ПМР

Президент ПМР Вадим Красносельский подписал закон о внесении изменений в Закон ПМР «Об образовании», который закрепляет сроки обязательной отработки выпускников организаций профобразования, обучавшихся на бюджетной основе.

Ранее законопроект был поддержан депутатами Верховного Совета. Инициатива парламентариев – представителей Комитета по образованию, науке, культуре, общественным объединениям, спорту, информационной и молодёжной политике была направлена на устранение правового пробела и исключение возможности возникновения спорных ситуаций, сообщает novostipmr.com.

По закону срок исполнения обязательства бюджетника отработать по полученной профессии, специальности (направлению подготовки) составляет:

1 год – для лиц, получивших начальное профобразование;
2 года – для получивших среднее профобразование;
3 года – для окончивших бакалавриат, за исключением тех, кто был принят в тот же год в магистратуру;
3 года – для выпускников магистратуры, если они были приняты на обучение в год окончания бакалавриата;
1 год – для выпускников магистратуры, за исключением принятых на обучение в год окончания бакалавриата;
3 года – для выпускников специалитета;
от 3 до 5 лет – для выпускников по специальностям в области здравоохранения и медицинских наук и программы ординатуры.

Закон опубликован на официальном сайте главы государства, вступает в силу со дня, следующего за днём официального опубликования, и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие после 1 июня 2024-го. Это значит, что под действие новых норм попадут и выпускники, окончившие организации профессионального образования в этом году.
  • Вчера, 20:01
  • DTV
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