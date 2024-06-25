Dnestr.TV

 
0

На АЭС «Козлодуй» в Болгарии произошла утечка радиоактивной воды

На АЭС «Козлодуй» в Болгарии произошла утечка радиоактивной воды
АЭС «Козлодуй» (Фото: rosatom.ru)


Утечка не представляет опасности для окружающих, ее уже устранили, заверило руководство единственной в Болгарии АЭС. Датчики из России и США не фиксируют нарушений

В герметичном помещении шестого блока АЭС «Козлодуй» в Болгарии произошла утечка радиоактивной воды объемом 8 куб. м, заявил исполнительный директор атомной станции Валентин Николов, передает BTV.

«Все уже убрано, опасности нет ни для людей на станции, ни для окружающей среды. Речь идет о человеческой ошибке», — сказал он и заверил, что виновника отстранили от работы.

Вода попала на теплоизоляцию, подобные происшествия не требуют уведомлений в адрес болгарского Агентства ядерного контроля, однако ведомству все равно направили отчет, продолжил Николов. По его словам, это не первая подобная авария, но пока люди не переживали и в этом не было необходимости, пишет rbc.ru.

«Козлодуй» — единственная атомная электростанция в Болгарии и крупнейший производитель электроэнергии в стране, который обеспечивает свыше трети болгарского производства электроэнергии в год.

АЭС находится в 200 км от Софии, ее ввели в эксплуатацию в 1974 году, всего изначально действовали шесть энергоблоков, работа первых четырех была прекращена в 2000-х, когда Болгария вступала в ЕС, еще два прошли модернизацию и продолжают эксплуатироваться.

«Завод работает на 100%, работает отлично. В настоящее время действуют две системы — российская и американская. Обе дают все данные, что это нормально», — подчеркнул Николов.

Он опроверг оценку утечки, представленную физиком-атомщиком, профессором Георгием Кашиевым, который накануне первым сообщил об аварии и заявил, что вытекло 30 куб. м радиоактивной воды, очистка будет трудной. Он выразил недоумение, как было допущено такое происшествие, и хотя риска для окружающей среды и населения нет, существует опасность для работников АЭС.
  • Вчера, 20:05
  • DTV
  • Просмотров: 54
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках р ...
  • В Украине подорожала электроэнергия для населения
  • В Украине придумали новый способ побега за границу
  • Возле Хотинской крепости в Украине пересох Днестр. Что ...
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...
  • Процедуру получения молдавского гражданства решили усло ...
  • Информация о величине прожиточного минимума за май 202 ...
  • В мир музыкального искусства
  • Верховный Совет предлагает приравнять курение вейпов к ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках р ...
  • В Украине подорожала электроэнергия для населения
  • В Украине придумали новый способ побега за границу
  • Возле Хотинской крепости в Украине пересох Днестр. Что ...
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...
  • Процедуру получения молдавского гражданства решили усло ...
  • Информация о величине прожиточного минимума за май 202 ...
  • В мир музыкального искусства
  • Верховный Совет предлагает приравнять курение вейпов к ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна