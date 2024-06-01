Молдова не в полной мере отвечает минимальным стандартам по ликвидации феномена торговли людьми, хотя правительство прилагает значительные усилия для этого.
Об этом говорится в ежегодном отчете Государственного департамента о борьбе с людским трафиком в мире. Молдова остается на том же уровне (втором из трех) в сравнении с предыдущим отчетным периодом, передает noi.md ссылаясь н infotag.md
Отмечается, что "правительство продемонстрировало общий рост усилий по сравнению с предыдущим отчетным периодом".
"Правительство приняло новую четырехлетнюю программу по борьбе с торговлей людьми и ее предотвращению с особым акцентом на уязвимые группы населения и конкретными целями, включающими обучение, информационные мероприятия и внесение изменений в законодательство по борьбе с торговлей людьми", - говорится в отчете.
Также Министерство труда и социальной защиты наняло и обучило 20 новых инспекторов для проведения проверок рабочих мест.
"Кроме того, правительство создало региональную службу для помощи женщинам, ставшим жертвами сексуального насилия, включая торговлю людьми, предлагающую специализированные услуги по оказанию помощи, такие как медицинское обследование, юридическая помощь и психологическое консультирование. Однако в некоторых ключевых областях правительство не соблюдало минимальные стандарты. Власти расследовали меньше дел о торговле людьми и привлекли к ответственности значительно меньшее число торговцев. Нехватка кадров среди сотрудников полиции и прокуратуры подрывала усилия по активному расследованию и преследованию торговцев людьми. Сохранялась коррупция в правоохранительных и судебных органах, что препятствовало судебному преследованию и влияло на результаты рассмотрения дел, в том числе против причастных должностных лиц", - говорится в отчете.
В то же время только ограниченное число выявленных жертв (22%) получили помощь, финансируемую государством.
Госдеп дает ряд рекомендаций, в частности "активно расследовать преступления и преследовать лиц, связанных с торговлей людьми, и добиваться адекватных наказаний, в том числе соучастников из числа должностных лиц, для которых должны предусматриваться значительные сроки тюремного заключения".