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Дубоссарские птицеводческие предприятия планируют нарастить производство мяса и яиц

Дубоссарские птицеводческие предприятия планируют нарастить производство мяса и яиц
Фото: cdn-svetmayakov.storage.yandexcloud.net

Дубоссарский район является лидером в Приднестровье по производству мяса птицы, в основном куриного.

В прошлом году в районе было произведено 921,2 тонны куриного мяса, рассказал газете «Приднестровье» начальник Дубоссарского управления сельского хозяйства и природных ресурсов Александр Подарилов. По его словам, в текущем году в планах местных птицеводческих предприятий – увеличить производство мяса птицы и яиц, пишет novostipmr.com.

«Так, ООО "Пиазис" планирует получить 1674 тонны мяса птицы, что на 30% больше показателей 2023 года. ООО "Куш" увеличит объём выпускаемой продукции на 25%, в 2024 году предприятие планирует произвести 1037 тонн мяса. Ожидается рост показателей выпускаемой продукции на 10% (до 1500 тонн в год) у птицеводческого предприятия ООО "Темп-групп"», - отметил Александр Подарилов.

Птицеводством в Дубоссарском районе занимаются также крестьянско-фермерские хозяйства. Самое крупное в республике КФХ по производству куриного яйца – «Туртурика Р.Ф.». В этом году с целью увеличения объёма производства куриных яиц хозяйством было закуплено 25 тысяч кур яйценосной породы. К концу года КФХ планирует увеличить количество производимых яиц с 8 до 20 тысяч в сутки.

Руслан Туртурика занимается птицеводством более двадцати лет и считает, что для стабильного обеспечения жителей республики мясом птицы и яйцом должен быть создан полный цикл производства – от выращивания собственных кормов до реализации полученной продукции. Именно так обстоит дело в его хозяйстве, где зерно для кормов выращивают на площади около 70 гектаров.

На крупных птицеводческих предприятиях района оборудованы кормоприготовительные цеха. Основными компонентами кормов для бройлеров и кур-несушек являются кукуруза, пшеница, соя, шрот подсолнечный, костная мука, премиксы. Часть компонентов для приготовления кормов (кукурузу, пшеницу) производители выращивают самостоятельно или приобретают у сельхозпредприятий Дубоссарского и Рыбницкого районов. Костную муку, соевый шрот, премиксы импортируют из Молдовы и других стран.
  • Сегодня, 11:29
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