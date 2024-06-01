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ВОЗ: алкоголь продолжает уносить миллионы жизней ежегодно

ВОЗ: алкоголь продолжает уносить миллионы жизней ежегодно
Фото: depositphotos.com

Смертность, связанная с употреблением алкоголя, остается на критически высоком уровне по всему миру, несмотря на некоторый спад с 2010 года. В новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается, что в 2019 году 2,6 млн смертей были связаны с алкоголем.

По данным ВОЗ, несмотря на некоторое снижение уровня смертности с 2010 года, общее количество смертей из-за алкоголя остается «неприемлемо высоким». Так, в 2019 году алкоголь стал причиной 4,7% всех смертей. Наиболее высокие показатели смертности зафиксированы в Европейском и Африканском регионах, передает snob.ru.

Отмечается, что около 400 млн человек в 2019 году страдали от расстройств, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков, из них 209 млн имели алкогольную зависимость. В том же году около 600 тысяч человек умерли от употребления наркотиков.

Из всех смертей, связанных с алкоголем в 2019 году, 1,6 млн были вызваны неинфекционными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые болезни и рак. Около 724 тысяч смертей стали следствием травм, включая ДТП и насилие, а 284 тысячи смертей были связаны с инфекционными заболеваниями на фоне употребления спиртного. Самая высокая доля смертей среди молодых людей в возрасте 20–39 лет составила 13%. В 2019 году 23,5% подростков в возрасте 15–19 лет употребляли алкоголь, особенно высок этот показатель среди молодежи в Европе и Америке.

Средний уровень потребления алкоголя на душу населения среди пьющих в 2019 году составлял 27 г в день, что эквивалентно двум бокалам вина. В докладе отмечается, что такой уровень и частота употребления алкоголя приводит к повышению риска развития различных заболеваний и связанной с ними смертности и инвалидности.
  • Сегодня, 11:31
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