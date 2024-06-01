Кабинет министров Приднестровской Молдавской Республики представил основные тенденции развития экономики ПМР в первом квартале 2024 года, который прошел в условиях нового витка давления со стороны Республики Молдова на экономику Приднестровья путем введения обязательности уплаты импортных пошлин в молдавский бюджет и усиления ограничений для отечественных экспортоориентированных предприятий, сохранения напряженной геополитической обстановки ситуация в ключевых секторах характеризовалась разновекторной динамикой с преобладанием понижательных тенденций, пишет newspmr.com.
Промышленность
В январе-марте 2024 года в индустриальном секторе экономики сохранилась тенденция снижения производственной активности: объем промышленного производства в разрезе подотраслей по крупным и средним предприятиям составил 3 593,0 миллиона рублей, что на 3,6% ниже сопоставимого параметра 2023 года (-0,9% в реальном выражении).
В 8 из 11 подотраслей промышленности была зафиксирована отрицательная динамика. В электроэнергетике и черной металлургии, сформировавших почти 2/3 квартального валового выпуска индустриального сектора, снижение стоимостного выпуска было обусловлено ценовым фактором при одновременном наращивании физических объемов производства.
Суммарный с начала года валовой выпуск продукции энергетического комплекса сократился на 2,4% до 1 463,1 миллиона рублей (рост на 2,2% в реальном выражении). В черной металлургии отмечено снижение объема производства на 5,4% до 739,4 миллиона рублей при росте на 5,3% физических объемов.
Сокращение производственной активности продолжилось в легкой промышленности: валовой выпуск подотрасли снизился на 17,7% по отношению к базисному показателю, составив 363,9 миллиона рублей. Отставание выпуска в реальном выражении достигло 12,7%.
Предприятия химической промышленности, столкнувшиеся с ограничением экспортной деятельности со стороны Республики Молдова, произвели продукции на сумму 123,9 миллиона рублей, что на 47,8% ниже базисного уровня в реальном выражении. За счет фактора высоких цен отставание в текущих ценах от прошлогоднего параметра составило 3,3%.
В электротехнической промышленности за три месяца выработка в стоимостном выражении сложилась на уровне 91,0 миллиона рублей, что на 6,6% ниже отметки базисного периода (-23,3% в реальном выражении).
Отрицательные тенденции сохранились в подотрасли машиностроения и металлообработки: по итогам первого квартала 2024 года объем производства составил 55,3 миллиона рублей, что ниже базисного показателя на 24,5% в текущих ценах и на 26,8% в реальном выражении.
По итогам трех месяцев объем производства организаций мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности уменьшился в текущих ценах на 2,7% до 42,0 миллионов рублей. При этом физические объемы производства подотрасли выросли на 11,6%.
Товарный выпуск полиграфической промышленности по итогам января-марта 2024 года снизился на 3,9% до 6,6 миллиона рублей (в реальном выражении сокращение составило 18,8%).
В первом квартале 2024 года положительная динамика роста объемов промышленного производства отмечена в трех подотраслях.
В пищевой промышленности объем производства увеличился как в номинальном, так и в реальном выражении на 6,9% до 561,9 миллиона рублей.
Результаты деятельности организаций промышленности строительных материалов сформировались на отметке 143,2 миллиона рублей, что на 12,3% выше показателя аналогичного периода 2023 года (+17,6% в реальном выражении).
Организации лесной и деревообрабатывающей промышленности произвели продукции на сумму 2,8 миллиона рублей, что в 1,8 раза выше прошлогоднего параметра как в номинальном, так и в реальном выражении.
Внешнеэкономическая деятельность
Согласно данным Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики совокупный внешнеторговый оборот республики по итогам января-марта 2024 года сложился на уровне 618,5 миллиона долларов, что на 32,6% ниже базисной отметки.
Отрицательные тенденции зафиксированы как по экспортным продажам, стоимостные объемы которых сократились на 7,9% до 159,4 миллиона долларов, так и по импортным поставкам (с учетом операций физических лиц) – минус 38,3% до 459,1 миллиона долларов.
В условиях преимущественно понижательной ценовой динамики на мировых металлургических рынках экспорт металлов и изделий из них по итогам января-марта 2024 года в стоимостном выражении сложился на уровне 46,5 миллиона долларов (-4,2% к показателю января-марта 2023 года), сформировав 29,2% совокупного значения.
Также фиксировалось снижение стоимостных объемов экспорта топливно-энергетических товаров (-10,4% к базисному уровню) до 42,7 миллиона долларов, который сформировал 26,8% совокупного показателя.
Сокращение стоимостных объемов продаж за рубеж пшеницы и кукурузы (-23,7% и -48,6% соответственно) оказало основное влияние на уменьшение совокупных экспортных поставок продовольствия и сырья до 40,2 миллиона долларов (-7,7% к сопоставимому значению 2023 года), или 25,2% в общей структуре.
Рост стоимостных продаж текстильных изделий (+28,2% к базисной отметке) не смог нивелировать темпы снижения поставок текстильных материалов (-13,6%), одежды (-6,8%) и обуви (-35,2%), что в итоге обусловило сокращение на 6,1% объемов реализации за рубеж товаров легкой промышленности до 13,8 миллиона долларов, которые сформировали 8,6% всех экспортных поставок.
Наращивание экспорта портландцемента (в 1,5 раза к уровню первого квартала 2023 года) обеспечило рост поставок за рубеж минеральных продуктов на 22,1% до 6,9 миллиона долларов (4,3% в структуре экспорта).
В первом квартале 2024 года в корреляции с объемами производства подотрасли фиксировалось значительное сокращение экспорта продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности до 4,9 миллиона долларов (-16,6%), или 3,1% в общей структуре.
С начала года объем экспортных продаж машиностроительной продукции составил 3,5 миллиона долларов (или 2,2% в общей структуре), отставание от прошлогоднего параметра выросло до 45,1%.
На фоне понижательной динамики цен на мировых сырьевых рынках в первом квартале 2024 года, а также введения обязанности уплаты ввозных таможенных пошлин в бюджет Республики Молдовы снижение деловой активности экономических агентов республики обусловило сокращение объемов ввоза продукции практически по всем основным товарным группам.
Металлургической продукции по итогам первого квартала 2024 года было ввезено на сумму 38,7 миллиона долларов (8,4% совокупного показателя), что на 7,1% ниже базисного значения.
Совокупные поставки продовольственных товаров (сырья) по итогам первого квартала упали на 17,9% до 37,1 миллиона долларов, составив 8,1% суммарного импорта.
Объем импортных поставок продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности сократился на 36,9% к уровню прошлого года до 21,3 миллиона долларов, или 4,6% совокупного импорта.
Поставки медикаментов на территорию республики по итогам января-марта 2024 года были сформированы на отметке 8,5 миллиона долларов, или 1,8% в общей структуре, что практически идентично объемам прошлого года (-1,8%).
Сокращение поставок по всем основным группам товаров легкой промышленности (текстильные материалы и изделия, одежда, обувь) обусловило снижение объемов импорта товарной категории в 2,1 раза до 7,7 миллиона долларов, составив в итоге 1,7% совокупного импорта.
Положительная динамика импорта отмечена по машиностроительной продукции: +7,5% до 33,7 миллиона долларов (7,3% в общей структуре).
Инвестиционная деятельность
По итогам первого квартала 2024 года объем вложений предприятий крупного и среднего бизнеса в обновление основных фондов составил 321,5 миллиона рублей, что на 21,1% ниже базисного параметра в текущих ценах.
На строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения было направлено 269,9 миллиона рублей, или 83,9% совокупного показателя (-21,6% относительно значения аналогичного периода 2023 года).
В объекты непроизводственного назначения было инвестировано 51,6 миллиона рублей, что на 18,5% ниже базисного параметра.
В разрезе отраслей экономики отмечалась тенденция роста инвестиционной активности промышленных и сельскохозяйственных организаций. Объемы капитальных вложений в основные средства в индустриальном секторе увеличились в 1,6 раза до 185,6 миллиона рублей, в аграрном секторе – на 25,6% до 38,0 миллиона рублей, в том числе за счет сохранения активного спроса на льготные кредиты на инвестиционные цели, субсидируемые со стороны государства.
При этом отмечалось значительное сокращение капитальных вложений в развитие и расширение торговых площадей: субъекты торговли и общественного питания в рассматриваемом периоде направили в основные средства в совокупности 21,3 миллиона рублей (спад в 7,4 раза к сопоставимому уровню 2023 года).
По остальным отраслям экономики наблюдалась разновекторная динамика инвестиционной активности субъектов с преобладанием понижательных тенденций.
Потребительский рынок
В первом квартале 2024 года ситуация на внутреннем потребительском рынке республики характеризовалась повышательным трендом: совокупный объем приобретенных населением товаров и услуг увеличился на 10,6% в номинальном выражении до 3 411,3 миллиона рублей. Без учета ценового фактора суммарные продажи выросли на 6,3%.
Сложившаяся динамика была обусловлена расширением продаж в сфере розничной торговли (+9,3% в сопоставимых ценах) до 2 553,2 миллиона рублей. Приоритет в расходах населения был отдан непродовольственным товарам (54,3% в структуре продаж, или 1 387,3 миллиона рублей, +8,6% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2023 года). При этом в сфере продаж продовольственных товаров также отмечалась положительная динамика (+10,2% в реальном выражении до 1 165,9 миллиона рублей).
В январе-марте 2024 года организациями общественного питания реализовано продукции на сумму 130,7 миллиона рублей, что превысило базисный уровень на 17,8% в сопоставимых ценах. Объем оказанных платных услуг населению сократился на 5,6% в реальном выражении до 727,4 миллиона рублей.
Инфляционные процессы на потребительском рынке
На внутреннем потребительском рынке Приднестровской Молдавской Республики в первом квартале 2024 года отмечалось замедление инфляционных процессов: официальная инфляция зафиксирована на уровне 2,1%, что ниже прошлогоднего параметра (2,8%). Основное проинфляционное влияние определялось существенными ценовыми колебаниями в сфере услуг при умеренных ценовых корректировках в продовольственном и непродовольственном сегментах.
Наиболее весомая роль в повышении стоимости стандартной потребительской корзины принадлежала тенденциям в сегменте услуг (+5,4% за январь-март). Складывающаяся динамика, в основном, была обусловлена значительным удорожанием медицинских услуг на фоне роста предельных тарифов с 1 января 2024 года.
В первом квартале продовольственные товары подорожали в среднем на 1,0% (против 2,5% в январе-марте 2023 года), при этом наибольшее ценовое давление отмечалось в сфере продаж сахара (+10,8%) и овощной продукции (+22,0%).
В отчетном периоде сформировался нисходящий ценовой тренд по куриным яйцам (-28,2% за первый квартал), который напрямую коррелировал со снижением стоимости импортируемого из Республики Молдова продукта.
В непродовольственном сегменте групповой индекс инфляции за квартал сложился в пределах 1,3%. Рост цен на горюче-смазочные материалы сформировал «топливную инфляцию» на уровне 3,5%. Кроме того, в отчетном периоде повышательные ценовые корректировки характеризовали стоимость табачных изделий (+3,4% за три месяца), медикаментов (+2,8%), строительных материалов (+2,3%), телерадиотоваров (+1,7%) и товаров бытовой химии (+1,2%).
Уровень жизни населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике с учетом субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций (без учета силовых структур и таможенных органов) по итогам первого квартала 2024 года оценена на уровне 6 402 рубля, что на 10,9% выше базисного показателя (+6,4% без учета влияния ценового фактора).
Превышение номинальных темпов роста уровня заработных плат по экономике над темпами удорожания стоимости минимального набора товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности трудоспособного населения (+2,2% до 2 070,3 рубля), определило рост покупательной способности усредненной заработной платы до 3,09 такого набора (против 2,85 в январе-марте 2023 года).
Во внебюджетном секторе начисленная среднемесячная заработная плата одного работника выросла по отношению к аналогичному показателю 2023 года на 10,5% до 8 010 рублей, при этом в реальном выражении ее величина увеличилась на 6,0%. Наибольший рост заработной платы зафиксирован у сотрудников физкультуры, отдыха и туризма (+30,8%), транспорта (+18,0%), лесного хозяйства (+16,2%), здравоохранения (+15,5%).
Средняя номинальная заработная плата занятых в бюджетном секторе сложилась на отметке 4 807 рублей (+13,5% к сопоставимому уровню 2023 года). С учетом корректировки на индекс инфляции материальное обеспечение работников бюджетной сферы увеличилось на 8,9%.
Средняя заработная плата работников бюджетной сферы в образовании в рассматриваемом периоде выросла на 19,2% (+14,3% в реальном выражении) и составила 4 847 рублей. В отрасли здравоохранения отмечено повышение средней номинальной заработной платы на 9,0% до 4 563 рублей (+4,5% в реальном выражении).