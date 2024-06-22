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В Молдове качество грунтовых вод не соответствует санитарным нормам. Специалисты призывают население чистить колодцы

В Молдове качество грунтовых вод не соответствует санитарным нормам. Специалисты призывают население чистить колодцы
Источник фото: kolodeznyemastera.ru

Вода более чем из 70% скважин страны небезопасна для употребления и не соответствует санитарным нормам, предупреждают специалисты Национального агентства общественного здоровья Молдовы (ANSP). Ситуация может ухудшиться после недавних сильных дождей. Во избежание рисков для здоровья, врачи и специалисты ведомства рекомендуют гражданам употреблять кипяченую или бутилированную воду, очищать и дезинфицировать колодцы, передает МОЛДПРЕС.

Сильные дожди последнего периода могли повлиять на качество воды в колодцах, особенно расположенных вблизи свалок, водоемов и туалетов. Семейный врач из Гидигича Инна Сырги сообщила, что во избежание возможных проблем со здоровьем люди, употребляющие воду из колодцев, должны хотя бы в течение периода, пока ее не проверят в лаборатории, употреблять кипяченую или бутилированную воду. Больше внимания следует уделять детям. Врач призывает матерей с детьми не употреблять воду из колодцев для приготовления пищи.

Как уточнила врач-гигиенист ANSP Лилиана Карп, после непогоды воду в колодцах необходимо проверять и очищать, а многие родники необходимо очищать и дезинфицировать.

"Колодец дезинфицируют такими веществами, как: гипохлорит натрия, хлорная известь, хлорамин, нужно накрыть колодец крышкой на шесть часов. Воду можно использовать после полного исчезновения запаха хлора и лабораторной проверки качества. В населенных пунктах, где есть системы централизованного водоснабжения, производитель питьевой воды под руководством специалистов должен контролировать качество подаваемой воды, принимая необходимые меры, чтобы вода соответствовала требованиям", - рассказала специалист.

По ее словам, результаты мониторинга качества питьевой воды из скважин в последние годы показывают достаточно высокий уровень несоответствия как по химическим, так и по микробиологическим показателям. Такая ситуация характерна для грунтовых вод и определяется, прежде всего, отсутствием централизованной канализации, антисанитарным характером населенных пунктов, расположением уборных, туалетов и мусорных свалок в непосредственной близости от колодцев. Самая неблагоприятная ситуация с водоснабжением зарегистрирована в районах Анений Ной, Штефан Водэ, Кэушенском, Фэлештском, Унгенском, Рышканском, Хынчештском и Орхейском районах.

Специалист отметила, что в городском секторе ситуация лучше: у свыше 97% горожан есть доступ к водопроводу, а в сельской местности этот показатель - около 43%.

Статистические данные показывают, что большая часть сельского населения пользуется колодезной водой.

  • Сегодня, 11:39
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