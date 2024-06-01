Сотрудники карантинно-экологической службы Слободзейского РОВД провели рейдовые мероприятия по сёлам района.
В нынешнюю пору основной вид нарушений – это разжигание костров и допущение произрастания карантинного сорняка амброзии полыннолистной, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Территория Слободзейского гарнизона обширная. Охватить большой участок вниманием сотрудникам милиции помогает беспилотник. С его помощью можно не только выявить, но и задокументировать факты правонарушений. С высоты птичьего полёта хорошо заметен дым. БПЛА подлетает ближе, фиксирует адрес и даже людей, которые жгут мусор.
За несколько часов рейда сотрудники экологической милиции выявили и привлекли к ответственности 4 правонарушителей за уничтожение бытового мусора в кострах и одного – за не убранную с участка амброзию.
Подобные рейды продолжатся. Милиция напоминает: сжигать листву и бытовой мусор в населённых пунктах запрещено. За это грозит штраф до 1000 рублей ПМР.