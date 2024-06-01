Dnestr.TV

 
0

Для выявления нарушителей милиция использует беспилотник

Для выявления нарушителей милиция использует беспилотник
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Сотрудники карантинно-экологической службы Слободзейского РОВД провели рейдовые мероприятия по сёлам района.

В нынешнюю пору основной вид нарушений – это разжигание костров и допущение произрастания карантинного сорняка амброзии полыннолистной, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Территория Слободзейского гарнизона обширная. Охватить большой участок вниманием сотрудникам милиции помогает беспилотник. С его помощью можно не только выявить, но и задокументировать факты правонарушений. С высоты птичьего полёта хорошо заметен дым. БПЛА подлетает ближе, фиксирует адрес и даже людей, которые жгут мусор.

За несколько часов рейда сотрудники экологической милиции выявили и привлекли к ответственности 4 правонарушителей за уничтожение бытового мусора в кострах и одного – за не убранную с участка амброзию.

Подобные рейды продолжатся. Милиция напоминает: сжигать листву и бытовой мусор в населённых пунктах запрещено. За это грозит штраф до 1000 рублей ПМР.
  • Вчера, 11:44
  • DTV
  • Просмотров: 112
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках р ...
  • В Украине подорожала электроэнергия для населения
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...
  • Процедуру получения молдавского гражданства решили усло ...
  • Информация о величине прожиточного минимума за май 202 ...
  • В мир музыкального искусства
  • Верховный Совет предлагает приравнять курение вейпов к ...
  • В Верховном Совете рассказали о мерах господдержки дете ...
  • В Приднестровье планируют за 5 лет заменить уличные рту ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках р ...
  • В Украине подорожала электроэнергия для населения
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...
  • Процедуру получения молдавского гражданства решили усло ...
  • Информация о величине прожиточного минимума за май 202 ...
  • В мир музыкального искусства
  • Верховный Совет предлагает приравнять курение вейпов к ...
  • В Верховном Совете рассказали о мерах господдержки дете ...
  • В Приднестровье планируют за 5 лет заменить уличные рту ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна