В своем выступлении в итальянском парламенте она подчеркнула, что уменьшение выбросов – "это путь, которым мы хотим идти, но со здравым смыслом".
"Зеленая перспектива преследуется даже ценой принесения в жертву целых производств и промышленных секторов, таких как автомобильный", – добавила Мелони, критикуя меры, которые, по ее словам, "обрекут (Европу) на новую стратегическую зависимость, такую как китайские электромобили".
Глава правительства Италии отметила, что утверждать обратное – "это просто идеологическое безумие", которое она пообещала пытаться исправить.
Премьер пообещала "пересмотреть наиболее идеологические правила в рамках Зеленого курса и обеспечить технологическую нейтральность".
"Уменьшение загрязнения не должно происходить за счет экономической и социальной устойчивости, а за счет защиты и продвижения европейского производства и сохранения десятков тысяч рабочих мест", – убеждена Мелони.
Она заверила, что никто никогда не отрицал, что электрические транспортные средства могут быть частью решения по екарбонизации транспорта.
"Но мы хотим защитить природу вместе с людьми", – резюмировала премьер, указав, что "в последние годы происходило обратное, и человеческая деятельность слишком часто считалась вредной для природы".
Запрет на продажу новых газовых или дизельных автомобилей до 2035 года был одобрен в прошлом году, но был частью негативной реакции на "зеленую" политику, которая наблюдалась на нынешних выборах в Европарламент.
Недавно страны Евросоюза окончательно одобрили масштабный и долгожданный план о восстановлении окружающей среды, который предусматривает восстановление всех экосистем, которые в этом нуждаются, к 2050 году.
В течение нескольких месяцев план сталкивался с оппозицией со стороны нескольких стран-членов ЕС на фоне непрекращающихся протестов фермеров, что привело к тому, что законопроект зашел в тупик.
Европейская комиссия предложила принять регламент еще в июне 2022 года в рамках стратегии ЕС по биоразнообразию, учитывая то, что более 80% европейских экосистем находятся в плохом состоянии.