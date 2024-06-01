Dnestr.TV

 
0

Более 70 параспортсменов стали участниками чемпионата ПМР по лёгкой атлетике

Более 70 параспортсменов стали участниками чемпионата ПМР по лёгкой атлетике
Фото: t.me/gossportpridnestr

22 июня на бендерском стадионе и в тираспольской СДЮШОР №2» им. Долгина, где организатором соревнований выступал ГУ «Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов» совместно с Государственной службой по спорту ПМР, проходил открытый чемпионат ПМР по лёгкой атлетике среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий, сообщает пресс-служба Госслужбы по спорту Приднестровья.

В чемпионате принял участие 71 спортсмен, мужчины и женщины с ограниченными возможностями здоровья всех категорий в следующих дисциплинах: гонки 100 м и 400 м, бег 100 м и 400 м, прыжки в длину, толкание ядра и метание диска.

Впервые к соревнованиям среди взрослых вне конкурса были допущены юниоры и юниорки.
  • Вчера, 11:53
  • DTV
  • Просмотров: 83
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках р ...
  • В Украине подорожала электроэнергия для населения
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...
  • Процедуру получения молдавского гражданства решили усло ...
  • Информация о величине прожиточного минимума за май 202 ...
  • В мир музыкального искусства
  • Верховный Совет предлагает приравнять курение вейпов к ...
  • В Верховном Совете рассказали о мерах господдержки дете ...
  • В Приднестровье планируют за 5 лет заменить уличные рту ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках р ...
  • В Украине подорожала электроэнергия для населения
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...
  • Процедуру получения молдавского гражданства решили усло ...
  • Информация о величине прожиточного минимума за май 202 ...
  • В мир музыкального искусства
  • Верховный Совет предлагает приравнять курение вейпов к ...
  • В Верховном Совете рассказали о мерах господдержки дете ...
  • В Приднестровье планируют за 5 лет заменить уличные рту ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна