22 июня на бендерском стадионе и в тираспольской СДЮШОР №2» им. Долгина, где организатором соревнований выступал ГУ «Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов» совместно с Государственной службой по спорту ПМР, проходил открытый чемпионат ПМР по лёгкой атлетике среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий, сообщает пресс-служба Госслужбы по спорту Приднестровья.
В чемпионате принял участие 71 спортсмен, мужчины и женщины с ограниченными возможностями здоровья всех категорий в следующих дисциплинах: гонки 100 м и 400 м, бег 100 м и 400 м, прыжки в длину, толкание ядра и метание диска.
Впервые к соревнованиям среди взрослых вне конкурса были допущены юниоры и юниорки.