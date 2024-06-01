Dnestr.TV

 
0

В Молдове ужесточат правила декларирования подарков для чиновников

В Молдове ужесточат правила декларирования подарков для чиновников
Фото: открытые источники

Правительство Молдовы дало положительное заключение на законопроект, содержащий поправки к Закону о декларировании имущества и личных интересов.

Ранее закон предполагал, что "не подлежат декларированию подарки, полученные субъектом декларирования безвозмездно от членов семьи, родителей, братьев/сестер или детей, совокупная стоимость каковых за год не превышает 10 средних заработных плат по экономике (около 140 тыс. леев)", передает noi.md infotag.md

Согласно новой редакции, "не подлежат декларированию подарки, полученные субъектом декларирования, членом его семьи, сожителем/сожительницей от родителей, родителей супруга/супруги, братьев, сестер или совершеннолетних детей, если совокупная стоимость подарков, полученных каждым за год, не превышает 10 средних заработных плат по экономике".

Премьер РМ Дорин Речан поручил министру юстиции подготовить законопроект об обязательном декларировании подарков чиновниками, полученных ими на дни рождения или юбилеи, если они в сумме превышают 5 тыс. евро.
  • Вчера, 11:56
  • DTV
  • Просмотров: 116
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках р ...
  • В Украине подорожала электроэнергия для населения
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...
  • Процедуру получения молдавского гражданства решили усло ...
  • Информация о величине прожиточного минимума за май 202 ...
  • В мир музыкального искусства
  • Верховный Совет предлагает приравнять курение вейпов к ...
  • В Верховном Совете рассказали о мерах господдержки дете ...
  • В Приднестровье планируют за 5 лет заменить уличные рту ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Образы добра ...
  • Парликов: Молдова договорилась с Украиной о поставках р ...
  • В Украине подорожала электроэнергия для населения
  • Женская Команда "Драгон Днестр" выступила на Междунар ...
  • Процедуру получения молдавского гражданства решили усло ...
  • Информация о величине прожиточного минимума за май 202 ...
  • В мир музыкального искусства
  • Верховный Совет предлагает приравнять курение вейпов к ...
  • В Верховном Совете рассказали о мерах господдержки дете ...
  • В Приднестровье планируют за 5 лет заменить уличные рту ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна