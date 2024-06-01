Правительство Молдовы дало положительное заключение на законопроект, содержащий поправки к Закону о декларировании имущества и личных интересов.
Ранее закон предполагал, что "не подлежат декларированию подарки, полученные субъектом декларирования безвозмездно от членов семьи, родителей, братьев/сестер или детей, совокупная стоимость каковых за год не превышает 10 средних заработных плат по экономике (около 140 тыс. леев)", передает noi.md infotag.md
Согласно новой редакции, "не подлежат декларированию подарки, полученные субъектом декларирования, членом его семьи, сожителем/сожительницей от родителей, родителей супруга/супруги, братьев, сестер или совершеннолетних детей, если совокупная стоимость подарков, полученных каждым за год, не превышает 10 средних заработных плат по экономике".
Премьер РМ Дорин Речан поручил министру юстиции подготовить законопроект об обязательном декларировании подарков чиновниками, полученных ими на дни рождения или юбилеи, если они в сумме превышают 5 тыс. евро.